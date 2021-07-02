https://ria.ru/20210702/srok-1739611272.html

Москвичке дали срок за попытку украсть миллионы у родственника Сталина

Москвичке дали срок за попытку украсть миллионы у родственника Сталина - РИА Новости, 02.07.2021

Москвичке дали срок за попытку украсть миллионы у родственника Сталина

Жительница Москвы, пытавшаяся похитить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей, осуждена на 3,5 года колонии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:15

2021-07-02T15:15

2021-07-02T15:25

иосиф сталин (джугашвили)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жительница Москвы, пытавшаяся похитить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей, осуждена на 3,5 года колонии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая пыталась похитить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим по делу оказался 92-летний родственник Иосифа Сталина по фамилии Аллилуев."Суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летней Анастасии Белянкиной. Она осуждена за совершение преступления... покушение на мошенничество в особо крупном размере"... Суд приговорил Белянкину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Установлено, что в марте 2021 года женщина и ее сообщники, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, зная о наличии у 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны крупной денежной суммы, решили воспользоваться этим. Отмечается, что с 26 по 30 марта 2021 года сообщники обвиняемой неоднократно звонили на мобильный номер ветерану и, представляясь правоохранителями, убеждали его провести экспертизу по имеющимся у него средствам в сумме 3,4 миллиона рублей. Подчеркивается, что введенный в заблуждение ветеран снял со счета деньги.Вечером 30 марта обвиняемая прибыла в квартиру пенсионера и, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, потребовала передать деньги. Подчеркивается, что похитить деньги аферисты не смогли, поскольку ветеран вовремя обратился к правоохранителям.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210601/veteran-1735163035.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф сталин (джугашвили), москва, происшествия