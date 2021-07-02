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Москвичке дали срок за попытку украсть миллионы у родственника Сталина
Москвичке дали срок за попытку украсть миллионы у родственника Сталина - РИА Новости, 02.07.2021
Москвичке дали срок за попытку украсть миллионы у родственника Сталина
Жительница Москвы, пытавшаяся похитить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей, осуждена на 3,5 года колонии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:15
2021-07-02T15:25
иосиф сталин (джугашвили)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жительница Москвы, пытавшаяся похитить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей, осуждена на 3,5 года колонии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая пыталась похитить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим по делу оказался 92-летний родственник Иосифа Сталина по фамилии Аллилуев."Суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летней Анастасии Белянкиной. Она осуждена за совершение преступления... покушение на мошенничество в особо крупном размере"... Суд приговорил Белянкину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Установлено, что в марте 2021 года женщина и ее сообщники, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, зная о наличии у 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны крупной денежной суммы, решили воспользоваться этим. Отмечается, что с 26 по 30 марта 2021 года сообщники обвиняемой неоднократно звонили на мобильный номер ветерану и, представляясь правоохранителями, убеждали его провести экспертизу по имеющимся у него средствам в сумме 3,4 миллиона рублей. Подчеркивается, что введенный в заблуждение ветеран снял со счета деньги.Вечером 30 марта обвиняемая прибыла в квартиру пенсионера и, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, потребовала передать деньги. Подчеркивается, что похитить деньги аферисты не смогли, поскольку ветеран вовремя обратился к правоохранителям.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
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иосиф сталин (джугашвили), москва, происшествия
Москвичке дали срок за попытку украсть миллионы у родственника Сталина
15:15 02.07.2021 (обновлено: 15:25 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Москвичка, пытавшаяся украсть миллионы у родственника Сталина, получила 3,5 года колонии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жительница Москвы, пытавшаяся похитить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей, осуждена на 3,5 года колонии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая пыталась похитить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим по делу оказался 92-летний родственник Иосифа Сталина по фамилии Аллилуев.
"Суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летней Анастасии Белянкиной. Она осуждена за совершение преступления... покушение на мошенничество в особо крупном размере"... Суд приговорил Белянкину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в марте 2021 года женщина и ее сообщники, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, зная о наличии у 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны крупной денежной суммы, решили воспользоваться этим. Отмечается, что с 26 по 30 марта 2021 года сообщники обвиняемой неоднократно звонили на мобильный номер ветерану и, представляясь правоохранителями, убеждали его провести экспертизу по имеющимся у него средствам в сумме 3,4 миллиона рублей. Подчеркивается, что введенный в заблуждение ветеран снял со счета деньги.
Вечером 30 марта обвиняемая прибыла в квартиру пенсионера и, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, потребовала передать деньги. Подчеркивается, что похитить деньги аферисты не смогли, поскольку ветеран вовремя обратился к правоохранителям.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
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