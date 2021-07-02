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Россия выкупила неиспользованные дозы "Спутника V" у Словакии
Россия выкупила неиспользованные дозы "Спутника V" у Словакии - РИА Новости, 02.07.2021
Россия выкупила неиспользованные дозы "Спутника V" у Словакии
Неиспользованные дозы вакцины от коронавируса "Спутник V" у Словакии выкупила РФ, сообщила журналистам в пятницу вечером представитель минздрава Зузана... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T21:56
2021-07-02T21:56
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
словакия
в мире
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ПРАГА, 2 июл – РИА Новости. Неиспользованные дозы вакцины от коронавируса "Спутник V" у Словакии выкупила РФ, сообщила журналистам в пятницу вечером представитель минздрава Зузана Элиашова."Могу подтвердить, что РФ купила от минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины "Спутник V". Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины - 9,95 доллара за одну дозу", - сказала Элиашова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.Словакия купила в РФ партию вакцины "Спутник" 1 марта. Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами или зарегистрировалась на них. В результате полностью вакцинирование российским препаратом прошли около 10,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, словакия, в мире
Россия выкупила неиспользованные дозы "Спутника V" у Словакии
21:56 02.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
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Россия выкупила неиспользованные дозы "Спутника V" у Словакии

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ПРАГА, 2 июл – РИА Новости. Неиспользованные дозы вакцины от коронавируса "Спутник V" у Словакии выкупила РФ, сообщила журналистам в пятницу вечером представитель минздрава Зузана Элиашова.
"Могу подтвердить, что РФ купила от минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины "Спутник V". Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины - 9,95 доллара за одну дозу", - сказала Элиашова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Словакия купила в РФ партию вакцины "Спутник" 1 марта. Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами или зарегистрировалась на них. В результате полностью вакцинирование российским препаратом прошли около 10,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСловакияВ мире
 
 
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