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В Минздраве рассказали об уровне антител после прививки "Спутником Лайт"
В Минздраве рассказали об уровне антител после прививки "Спутником Лайт" - РИА Новости, 02.07.2021
В Минздраве рассказали об уровне антител после прививки "Спутником Лайт"
Рост антител после вакцинации "Спутником Лайт" отмечается на 10 день у лиц с иммунитетом, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:41
2021-07-02T20:41
2021-07-02T21:38
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рост антител после вакцинации "Спутником Лайт" отмечается на 10 день у лиц с иммунитетом, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России."У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10 день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания",- говорится в документе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В Минздраве рассказали об уровне антител после прививки "Спутником Лайт"
20:41 02.07.2021 (обновлено: 21:38 02.07.2021)
В Минздраве рассказали об уровне антител после вакцинации "Спутником Лайт"