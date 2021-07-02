https://ria.ru/20210702/sputnik-1739686930.html

В Минздраве рассказали об уровне антител после прививки "Спутником Лайт"

В Минздраве рассказали об уровне антител после прививки "Спутником Лайт" - РИА Новости, 02.07.2021

В Минздраве рассказали об уровне антител после прививки "Спутником Лайт"

Рост антител после вакцинации "Спутником Лайт" отмечается на 10 день у лиц с иммунитетом, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:41

2021-07-02T20:41

2021-07-02T21:38

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738922282_0:0:1562:879_1920x0_80_0_0_07c0ea0b167f6fc2779e08c9ae6ef0e3.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рост антител после вакцинации "Спутником Лайт" отмечается на 10 день у лиц с иммунитетом, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России."У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10 день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания",- говорится в документе.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество