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Додон оценил перспективы подписания соглашения по "Спутнику V"
Додон оценил перспективы подписания соглашения по "Спутнику V" - РИА Новости, 02.07.2021
Додон оценил перспективы подписания соглашения по "Спутнику V"
Молдавия надеется в ближайшие дни подписать соглашение с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости экс-президент... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:41
2021-07-02T09:41
2021-07-02T11:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Молдавия надеется в ближайшие дни подписать соглашение с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.Ранее Молдавия получила несколько партий российской вакцины в виде гуманитарной помощи."Я думаю, что на этой или на следующей неделе такое соглашение должно быть подписано, мы готовы купить эти вакцины за счет бюджетных, государственных денег", - заявил Додон.Он уверен, что пандемия никуда не ушла и нужно готовиться к новой волне, закупая вакцину от коронавируса для защиты населения. Додон отметил, что в Молдавии на сегодняшний день нет действующего правительства, поэтому эффективность защитных мер снижена, но даже в этих условиях договоренность с Россией о гуманитарных поставках уже дает свои результаты.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь додон, здоровье - общество, молдавия, в мире
Додон оценил перспективы подписания соглашения по "Спутнику V"
09:41 02.07.2021 (обновлено: 11:07 02.07.2021)
Додон заявил, что Молдавия надеется в ближайшие дни подписать соглашение закупке "Спутника V"