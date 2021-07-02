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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/sochi-1739620738.html
Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза
Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза - РИА Новости, 02.07.2021
Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза
Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза, сообщили в пресс-службе администрации. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:58
2021-07-02T16:32
туризм
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вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
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коронавирусы
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СОЧИ, 2 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза, сообщили в пресс-службе администрации.Там добавили, что губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым было дано поручение вакцинировать не менее 60% населения Сочи, дополнительно обеспечив прививками отдельную категорию граждан, установленную Роспотребнадзором."Темпы вакцинации от COVID-19 на курорте за последнюю неделю выросли в 4,5 раза", - говорится в сообщении.Проведение вакцинации, по заявлению пресс-службы, достигает темпа 30 человек в час.По словам начальника отдела координации медицинской помощи Александра Лебедева, только за последние сутки на курорте провакцинированы 4510 человек, а удельный темп вакцинации в городе составляет 930 человек на 100 тысяч жителей.На сегодняшний день в Сочи работает 30 прививочных пунктов.
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туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, здоровье - общество, александр лебедев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, краснодарский край, общество
Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза
15:58 02.07.2021 (обновлено: 16:32 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер санатория "Октябрьский" в Краснодарском крае
Сотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер санатория Октябрьский в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза

Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза, сообщили в пресс-службе администрации.
Там добавили, что губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым было дано поручение вакцинировать не менее 60% населения Сочи, дополнительно обеспечив прививками отдельную категорию граждан, установленную Роспотребнадзором.
"Темпы вакцинации от COVID-19 на курорте за последнюю неделю выросли в 4,5 раза", - говорится в сообщении.
Проведение вакцинации, по заявлению пресс-службы, достигает темпа 30 человек в час.
По словам начальника отдела координации медицинской помощи Александра Лебедева, только за последние сутки на курорте провакцинированы 4510 человек, а удельный темп вакцинации в городе составляет 930 человек на 100 тысяч жителей.
На сегодняшний день в Сочи работает 30 прививочных пунктов.
 
Распространение коронавирусаТуризмВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛебедевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиКраснодарский крайОбщество
 
 
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