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Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза

Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза - РИА Новости, 02.07.2021

Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза

Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза, сообщили в пресс-службе администрации. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:58

2021-07-02T15:58

2021-07-02T16:32

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СОЧИ, 2 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Сочи увеличились в 4,5 раза, сообщили в пресс-службе администрации.Там добавили, что губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым было дано поручение вакцинировать не менее 60% населения Сочи, дополнительно обеспечив прививками отдельную категорию граждан, установленную Роспотребнадзором."Темпы вакцинации от COVID-19 на курорте за последнюю неделю выросли в 4,5 раза", - говорится в сообщении.Проведение вакцинации, по заявлению пресс-службы, достигает темпа 30 человек в час.По словам начальника отдела координации медицинской помощи Александра Лебедева, только за последние сутки на курорте провакцинированы 4510 человек, а удельный темп вакцинации в городе составляет 930 человек на 100 тысяч жителей.На сегодняшний день в Сочи работает 30 прививочных пунктов.

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2021

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