Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
14:55 02.07.2021 (обновлено: 15:10 02.07.2021)
Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, скончавшегося на 87-м году жизни, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.
"Ушел из жизни прекрасный актер, певец и педагог, оставивший яркий след в истории нашей культуры. На протяжении 70 лет Николай Алексеевич выступал на сцене театра "Ромэн". Более 40 лет он возглавлял этот легендарный творческий коллектив", - говорится в телеграмме мэра.
Собянин отметил, что цыганские романсы Сличенко будили лучшие чувства в сердцах миллионов людей, а созданные им лирические образы вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа.
"Светлая память о Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников", - добавил мэр.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко во время юбилейного вечера в Московском академическом театре им. Владимира Маяковского
Народный артист СССР, художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко во время юбилейного вечера в Московском академическом театре им. Владимира Маяковского