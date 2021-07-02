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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, скончавшегося на 87-м году... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:55

2021-07-02T14:55

2021-07-02T15:10

культура

ромэн

николай сличенко

гитис

сергей собянин

белгородская область

ссср

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, скончавшегося на 87-м году жизни, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.Собянин отметил, что цыганские романсы Сличенко будили лучшие чувства в сердцах миллионов людей, а созданные им лирические образы вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа."Светлая память о Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников", - добавил мэр.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.

белгородская область

ссср

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ромэн , николай сличенко, гитис, сергей собянин, белгородская область, ссср