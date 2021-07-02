https://ria.ru/20210702/sobchak-1739511400.html
Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем
Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем - РИА Новости, 02.07.2021
Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с Андреем Макаревичем. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T00:25
2021-07-02T00:25
2021-07-02T01:32
россия
андрей макаревич
ксения собчак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626800_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_7713994c7b91a5dbd6ef9f27e7657b42.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с Андреем Макаревичем.Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее интервью 2019 года с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" заблокировали в России. В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости объяснили, что ведомство по требованию МВД внесло размещенное на YouTube видео в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ."Мы будем судиться с Роскомнадзором", - написала Собчак в своём Instagram.Телеведущая также выразила несогласие с позицией ведомства, отметив, что пропаганды наркотиков в интервью не было."Просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами", - добавила Собчак.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/sobchak-1738466779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626800_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_1a86d9c45ecc22d8c7cffc6c33922e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей макаревич, ксения собчак, общество
Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем
00:25 02.07.2021 (обновлено: 01:32 02.07.2021)
Собчак подаст в суд на Роскомнадзор из-за блокировки на YouTube видео с Макаревичем