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Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем
Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем - РИА Новости, 02.07.2021
Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с Андреем Макаревичем. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T00:25
2021-07-02T01:32
россия
андрей макаревич
ксения собчак
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с Андреем Макаревичем.Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее интервью 2019 года с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" заблокировали в России. В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости объяснили, что ведомство по требованию МВД внесло размещенное на YouTube видео в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ."Мы будем судиться с Роскомнадзором", - написала Собчак в своём Instagram.Телеведущая также выразила несогласие с позицией ведомства, отметив, что пропаганды наркотиков в интервью не было."Просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами", - добавила Собчак.
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россия, андрей макаревич, ксения собчак, общество
Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем
00:25 02.07.2021 (обновлено: 01:32 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собчак подаст в суд на Роскомнадзор из-за блокировки на YouTube видео с Макаревичем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с Андреем Макаревичем.
Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее интервью 2019 года с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" заблокировали в России. В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости объяснили, что ведомство по требованию МВД внесло размещенное на YouTube видео в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ.
"Мы будем судиться с Роскомнадзором", - написала Собчак в своём Instagram.
Телеведущая также выразила несогласие с позицией ведомства, отметив, что пропаганды наркотиков в интервью не было.
"Просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами", - добавила Собчак.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:55
Названа дата суда по делу о Собчак и ее панельных пристрастиях
 
РоссияАндрей МакаревичКсения СобчакОбщество
 
 
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