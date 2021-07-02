https://ria.ru/20210702/sobchak-1739511400.html

Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем

Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем - РИА Новости, 02.07.2021

Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с Андреем Макаревичем. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T00:25

2021-07-02T00:25

2021-07-02T01:32

россия

андрей макаревич

ксения собчак

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с Андреем Макаревичем.Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее интервью 2019 года с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" заблокировали в России. В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости объяснили, что ведомство по требованию МВД внесло размещенное на YouTube видео в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ."Мы будем судиться с Роскомнадзором", - написала Собчак в своём Instagram.Телеведущая также выразила несогласие с позицией ведомства, отметив, что пропаганды наркотиков в интервью не было."Просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами", - добавила Собчак.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/sobchak-1738466779.html

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россия, андрей макаревич, ксения собчак, общество