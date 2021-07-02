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Кинолог рассказал, как воспитать послушного пса
Кинолог рассказал, как воспитать послушного пса - РИА Новости, 02.07.2021
Кинолог рассказал, как воспитать послушного пса
Российская кинологическая федерация к Международному дню собак, который отмечается 2 июля, подготовила советы, которые помогут воспитать послушного пса: просто... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:16
2021-07-02T03:16
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская кинологическая федерация к Международному дню собак, который отмечается 2 июля, подготовила советы, которые помогут воспитать послушного пса: просто кормить и выгуливать животное недостаточно, нужно правильно выбрать возраст начала обучения, объяснить правила жизни, распорядок дня и не забывать хвалить собаку, показывая одобрение ее правильными действиями.По его словам, залог успешного воспитания кроется в выборе правильного возраста, с которого начинается обучение щенка. Он пояснил, что купить щенка можно уже в возрасте 1,5-2 месяца. Но, по мнению кинолога, не нужно так рано отлучать щенка от матери. Без контакта с себе подобными не сможет полноценно сформироваться правильное внутривидовое поведение животного, а в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками."Взяв такого маленького щенка в дом, вы можете столкнуться с массой проблем как в юном возрасте, так и на последующих этапах взросления собаки. Также вы можете столкнуться с проблемами выращивания. Только опытные заводчики знают, как правильно ухаживать и воспитывать совсем крохотного малыша. Забирайте щенка в возрасте 2,5-3 месяцев. Это будет наилучшим возрастом для начала самостоятельной жизни", - рассказал Голубев.Он советует дать щенку как можно больше информации о внешнем мире, иначе у того могут возникнуть проблемы с дальнейшей коммуникацией.По его мнению, не нужно чрезмерно изолировать питомца после вакцинации и установленного карантина. Соблюдая предосторожность, можно выносить щенка на улицу на руках, пройтись до ближайшего парка или сквера."Расширяя горизонты щенка, вы помогаете ему не бояться, формировать реакции на внешние раздражители и быть уверенным в себе псом", - рассказал Голубев.Он назвал ошибочным мнение, что с самого появления в доме щенок должен спать в одиночестве. "Щенок как маленький ребенок, которому важна материнская забота. Скорее всего, в первые дни жизни в новом доме он просто не сможет и не захочет спать в одиночестве. Дело в том, что его только отлучили от матери и ему может быть одиноко. Владельцу нужно показать, что место для сна безопасно", - отметил кинолог.Как заявил Голубев, хозяину придется условно разделить территорию дома для собаки. То есть щенку нужно будет понимать, что там, где находится лежанка или клетка – место для сна, кормят обычно на кухне, а совместные игры происходят в гостиной. "Деление на зоны условное и у каждого собаковода будет отличаться, поскольку некоторые, например, будут позволять собаке спать в кровати, а для кого-то такой вариант неприемлем", - рассказал специалист.Чтобы щенок понял, что место, которое ему отвели для сна и отдыха, безопасное и предназначено именно для этого, хозяину, возможно, придется несколько дней находиться рядом с ним, когда пес засыпает, рассказал кинолог.Собаке нужно объяснить правила жизни, поскольку для нее режим дня – это последовательность ритуалов. "Животному важно понимать, в какой момент вы собираетесь гулять: достаете привычные ботинки, собачий поводок, подзываете одной и той же командой. Ритуалы успокаивают собаку, многократно повторенный процесс быстро запоминается животным и убирает лишний стресс. Важно, чтобы данные ритуалы вводили хозяева, а не собака. В противном случае вы можете оказаться в ситуации, что питомец будет диктовать вам, когда его необходимо кормить и выгуливать, мешая привычному укладу жизни", - добавил кинолог.Еще один совет правильного воспитания собаки - не забывать хвалить животное. "Своими действиями вы будете показывать свое одобрение. Собака будет понимать, какой линии поведения придерживаться. Похвала создаст доверие и контакт между владельцем и питомцем. Без таких взаимоотношений невозможно обучать и воспитывать собаку. Когда вы хвалите за любое правильное действие, собака старается это повторить, реже ошибается и убеждается в том, что хозяин ее любит", - отметил Голубев.
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россия, общество
Кинолог рассказал, как воспитать послушного пса
03:16 02.07.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosСобака породы мопс
Собака породы мопс - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos

Кинолог рассказал, как воспитать послушного пса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская кинологическая федерация к Международному дню собак, который отмечается 2 июля, подготовила советы, которые помогут воспитать послушного пса: просто кормить и выгуливать животное недостаточно, нужно правильно выбрать возраст начала обучения, объяснить правила жизни, распорядок дня и не забывать хвалить собаку, показывая одобрение ее правильными действиями.
"Взять собаку в дом – это волнительное и порой сложное решение. К питомцам не прилагается инструкций, собаководу придется ежедневно учиться и подстраиваться, а также подстраивать собаку под себя. Важно понимать будущую ответственность и подходить к вопросу содержания и воспитания грамотно. Подход, что собаку необходимо просто кормить и иногда выгуливать, – не приведет ни к чему хорошему", – рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, залог успешного воспитания кроется в выборе правильного возраста, с которого начинается обучение щенка. Он пояснил, что купить щенка можно уже в возрасте 1,5-2 месяца. Но, по мнению кинолога, не нужно так рано отлучать щенка от матери. Без контакта с себе подобными не сможет полноценно сформироваться правильное внутривидовое поведение животного, а в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками.
"Взяв такого маленького щенка в дом, вы можете столкнуться с массой проблем как в юном возрасте, так и на последующих этапах взросления собаки. Также вы можете столкнуться с проблемами выращивания. Только опытные заводчики знают, как правильно ухаживать и воспитывать совсем крохотного малыша. Забирайте щенка в возрасте 2,5-3 месяцев. Это будет наилучшим возрастом для начала самостоятельной жизни", - рассказал Голубев.
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Он советует дать щенку как можно больше информации о внешнем мире, иначе у того могут возникнуть проблемы с дальнейшей коммуникацией.
"Чем больше мир щенка в этот период, тем меньше проблем у него может обнаружиться после. Однако важно не перегнуть палку: щенку нужны периоды покоя, постоянное место обитания, регулярный контакт с владельцем, с которым он должен установить прочную социальную связь", - сказал кинолог.
По его мнению, не нужно чрезмерно изолировать питомца после вакцинации и установленного карантина. Соблюдая предосторожность, можно выносить щенка на улицу на руках, пройтись до ближайшего парка или сквера.
"Расширяя горизонты щенка, вы помогаете ему не бояться, формировать реакции на внешние раздражители и быть уверенным в себе псом", - рассказал Голубев.
Он назвал ошибочным мнение, что с самого появления в доме щенок должен спать в одиночестве. "Щенок как маленький ребенок, которому важна материнская забота. Скорее всего, в первые дни жизни в новом доме он просто не сможет и не захочет спать в одиночестве. Дело в том, что его только отлучили от матери и ему может быть одиноко. Владельцу нужно показать, что место для сна безопасно", - отметил кинолог.
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Как заявил Голубев, хозяину придется условно разделить территорию дома для собаки. То есть щенку нужно будет понимать, что там, где находится лежанка или клетка – место для сна, кормят обычно на кухне, а совместные игры происходят в гостиной. "Деление на зоны условное и у каждого собаковода будет отличаться, поскольку некоторые, например, будут позволять собаке спать в кровати, а для кого-то такой вариант неприемлем", - рассказал специалист.
Чтобы щенок понял, что место, которое ему отвели для сна и отдыха, безопасное и предназначено именно для этого, хозяину, возможно, придется несколько дней находиться рядом с ним, когда пес засыпает, рассказал кинолог.
"Со временем щенок поймет, что в этом месте безопасно в любое время суток. Если щенок в первые дни скулит, не нужно его игнорировать. Собаке в этот период важно дать понять, что вы рядом, что она не останется одна. Постепенно он привыкнет к новому дому и к месту для сна, поскольку поймет, что волноваться и опасаться за жизнь не нужно", - сказал Голубев.
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Собаке нужно объяснить правила жизни, поскольку для нее режим дня – это последовательность ритуалов. "Животному важно понимать, в какой момент вы собираетесь гулять: достаете привычные ботинки, собачий поводок, подзываете одной и той же командой. Ритуалы успокаивают собаку, многократно повторенный процесс быстро запоминается животным и убирает лишний стресс. Важно, чтобы данные ритуалы вводили хозяева, а не собака. В противном случае вы можете оказаться в ситуации, что питомец будет диктовать вам, когда его необходимо кормить и выгуливать, мешая привычному укладу жизни", - добавил кинолог.
Еще один совет правильного воспитания собаки - не забывать хвалить животное. "Своими действиями вы будете показывать свое одобрение. Собака будет понимать, какой линии поведения придерживаться. Похвала создаст доверие и контакт между владельцем и питомцем. Без таких взаимоотношений невозможно обучать и воспитывать собаку. Когда вы хвалите за любое правильное действие, собака старается это повторить, реже ошибается и убеждается в том, что хозяин ее любит", - отметил Голубев.
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