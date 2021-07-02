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Эксперт рассказала, как без усилий заставить смартфон работать быстрее
Эксперт рассказала, как без усилий заставить смартфон работать быстрее - РИА Новости, 02.07.2021
Эксперт рассказала, как без усилий заставить смартфон работать быстрее
Современные смартфоны чаще всего требуют перезагрузки при установке обновлений программного обеспечения. Но обычно владелец гаджета может месяцами, а иногда... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T04:21
2021-07-02T04:22
людмила мурзина
россия
технологии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Современные смартфоны чаще всего требуют перезагрузки при установке обновлений программного обеспечения. Но обычно владелец гаджета может месяцами, а иногда даже годами не перезагружать его. Однако этой простой процедурой не следует пренебрегать, если устройство начинает "тормозить", рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.Перезагрузка – это не только бесплатный способ ускорить работу смартфона. В некоторых случаях она может избавить от проблем со связью, продолжила эксперт."Перезагрузка иногда помогает поймать сигнал, потому что модем встроен в процессор, и если возникают какие-то проблемы с чипом, то это может помочь", – считает Людмила Мурзина.Но начинать решение проблем со связью с перезагрузки не стоит, добавила она. "Иногда достаточно перевести телефон в авиарежим и обратно, чтобы он заново начал искать базовые станции и спутники", – объяснила Людмила Мурзина.
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людмила мурзина, россия, технологии
Эксперт рассказала, как без усилий заставить смартфон работать быстрее
04:21 02.07.2021 (обновлено: 04:22 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперт посоветовала перезагрузить смартфон, чтобы ускорить его работу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Современные смартфоны чаще всего требуют перезагрузки при установке обновлений программного обеспечения. Но обычно владелец гаджета может месяцами, а иногда даже годами не перезагружать его. Однако этой простой процедурой не следует пренебрегать, если устройство начинает "тормозить", рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.
"Если вдруг приложение зависает и не работает, или оперативная память заполнена, стоит перезагрузить телефон. Обычно это неплохо помогает смартфону начать работать быстрее. Но надо понимать, что это не панацея. Если телефон начинает просить перезагрузки часто, то тут нужно переходить к более действенным мерам, то есть почистить память. Если и это не помогло, то стоит менять аппарат", – посоветовала Людмила Мурзина в интервью радио Sputnik.
Перезагрузка – это не только бесплатный способ ускорить работу смартфона. В некоторых случаях она может избавить от проблем со связью, продолжила эксперт.
"Перезагрузка иногда помогает поймать сигнал, потому что модем встроен в процессор, и если возникают какие-то проблемы с чипом, то это может помочь", – считает Людмила Мурзина.
Но начинать решение проблем со связью с перезагрузки не стоит, добавила она. "Иногда достаточно перевести телефон в авиарежим и обратно, чтобы он заново начал искать базовые станции и спутники", – объяснила Людмила Мурзина.
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Людмила МурзинаРоссияТехнологии
 
 
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