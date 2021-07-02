https://ria.ru/20210702/smartfon-1739517345.html

Эксперт рассказала, как без усилий заставить смартфон работать быстрее

Эксперт рассказала, как без усилий заставить смартфон работать быстрее - РИА Новости, 02.07.2021

Эксперт рассказала, как без усилий заставить смартфон работать быстрее

Современные смартфоны чаще всего требуют перезагрузки при установке обновлений программного обеспечения. Но обычно владелец гаджета может месяцами, а иногда... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T04:21

2021-07-02T04:21

2021-07-02T04:22

людмила мурзина

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Современные смартфоны чаще всего требуют перезагрузки при установке обновлений программного обеспечения. Но обычно владелец гаджета может месяцами, а иногда даже годами не перезагружать его. Однако этой простой процедурой не следует пренебрегать, если устройство начинает "тормозить", рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.Перезагрузка – это не только бесплатный способ ускорить работу смартфона. В некоторых случаях она может избавить от проблем со связью, продолжила эксперт."Перезагрузка иногда помогает поймать сигнал, потому что модем встроен в процессор, и если возникают какие-то проблемы с чипом, то это может помочь", – считает Людмила Мурзина.Но начинать решение проблем со связью с перезагрузки не стоит, добавила она. "Иногда достаточно перевести телефон в авиарежим и обратно, чтобы он заново начал искать базовые станции и спутники", – объяснила Людмила Мурзина.

https://ria.ru/20210629/smartfon-1738988132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила мурзина, россия, технологии