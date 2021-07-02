https://ria.ru/20210702/slichenko-1739656730.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, отметив, что артист внес... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:04

2021-07-02T18:04

2021-07-02T18:11

культура

культура

ромэн

николай сличенко

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, отметив, что артист внес уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа.Народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни в пятницу."Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние."Светлая память о Народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества", - добавил глава государства.Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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культура, ромэн , николай сличенко, владимир путин, россия