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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, отметив, что артист внес... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:04
2021-07-02T18:04
2021-07-02T18:11
культура
культура
ромэн
николай сличенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, отметив, что артист внес уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа.Народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни в пятницу."Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние."Светлая память о Народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества", - добавил глава государства.Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.
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культура, ромэн , николай сличенко, владимир путин, россия
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
18:04 02.07.2021 (обновлено: 18:11 02.07.2021)
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью худрука "Ромэна" Николая Сличенко
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн
" Николая Сличенко, отметив, что артист внес уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа.
Народный артист СССР Николай Сличенко
скончался на 87-м году жизни в пятницу.
"Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние.
"Светлая память о Народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества", - добавил глава государства.
Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области
. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе
, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.