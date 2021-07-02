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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210702/slichenko-1739656730.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, отметив, что артист внес... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:04
2021-07-02T18:11
культура
культура
ромэн
николай сличенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, отметив, что артист внес уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа.Народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни в пятницу."Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние."Светлая память о Народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества", - добавил глава государства.Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.
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культура, ромэн , николай сличенко, владимир путин, россия
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
18:04 02.07.2021 (обновлено: 18:11 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Николай Сличенко
Народный артист СССР Николай Сличенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью худрука "Ромэна" Николая Сличенко

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, отметив, что артист внес уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа.
Народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни в пятницу.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
Художественный руководитель театра Ромэн Николай Сличенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
"Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние.
"Светлая память о Народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества", - добавил глава государства.
Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.
© РИА Новости / Мурашко / Перейти в фотобанкВыступление артиста Московского театра "Ромэн" Николая Сличенко
Выступление артиста Московского театра Ромэн Николая Сличенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Мурашко
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Выступление артиста Московского театра "Ромэн" Николая Сличенко
 
КультураКультураРомэнНиколай СличенкоВладимир ПутинРоссия
 
 
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