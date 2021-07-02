https://ria.ru/20210702/sirius-1739613300.html

Путин подписал законы о развитии федеральной территории "Сириус"

Путин подписал законы о развитии федеральной территории "Сириус" - РИА Новости, 02.07.2021

Путин подписал законы о развитии федеральной территории "Сириус"

Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на дальнейшее развитие федеральной территории "Сириус", соответствующие документы опубликованы на... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:27

2021-07-02T15:27

2021-07-02T15:27

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на дальнейшее развитие федеральной территории "Сириус", соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Документы направлены на развитие "Сириуса", в том числе они будут способствовать созданию единого инновационного архитектурно-градостроительного облика федеральной территории.В частности, правительству РФ предоставляется право утверждать индивидуальную программу развития федеральной территории "Сириус" по согласованию с ее органами власти. При этом программа развития может включать в себя мероприятия в сфере содержания или развития существующих объектов инфраструктуры как на самой территории "Сириуса", так и за ее пределами. Также речь может идти о создании новых объектов инфраструктуры.Как указывали разработчики законопроекта, в настоящее время многие объекты энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов, расположенных в федеральной территории "Сириус", и находящейся за ее пределами, "не соответствуют действующим нормативным требованиям, требуют капитального ремонта или реконструкции".Закон о создании федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Территория имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".

https://realty.ria.ru/20210401/sirius-1603755529.html

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россия, владимир путин, экономика