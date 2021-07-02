https://ria.ru/20210702/shtraf-1739595276.html

ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре

ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре - РИА Новости, 02.07.2021

ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала двух нефтетрейдеров - "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" - более чем на 1 миллиард рублей по делу о... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:25

2021-07-02T14:25

2021-07-02T14:25

россия

цены на нефть

спбмтсб

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аи-98

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала двух нефтетрейдеров - "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" - более чем на 1 миллиард рублей по делу о картельном сговоре, вызвавшем скачок цен на топливо на бирже в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства."ФАС России наложила административные штрафы на АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл", которые признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Каждая компания должна заплатить более 509 миллионов рублей", - сообщили в службе.ФАС в феврале 2019 года возбудила дело против этих нефтетрейдеров в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревали в картельном сговоре на биржевых торгах на СПбМТСБ. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Однако из-за судебного разбирательства, инициированного трейдерами, которые пытались доказать незаконность возбуждения дела, рассмотрение прошлось приостановить. В июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа признал возбуждение ФАС дела законным.Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета 2018 года. Кабмин в той ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая.

https://ria.ru/20210630/neft-1739325428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, спбмтсб, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-98, аи-92, аи-95, экономика