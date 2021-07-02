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ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре - РИА Новости, 02.07.2021
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала двух нефтетрейдеров - "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" - более чем на 1 миллиард рублей по делу о... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:25
2021-07-02T14:25
россия
цены на нефть
спбмтсб
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-98
аи-92
аи-95
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала двух нефтетрейдеров - "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" - более чем на 1 миллиард рублей по делу о картельном сговоре, вызвавшем скачок цен на топливо на бирже в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства."ФАС России наложила административные штрафы на АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл", которые признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Каждая компания должна заплатить более 509 миллионов рублей", - сообщили в службе.ФАС в феврале 2019 года возбудила дело против этих нефтетрейдеров в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревали в картельном сговоре на биржевых торгах на СПбМТСБ. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Однако из-за судебного разбирательства, инициированного трейдерами, которые пытались доказать незаконность возбуждения дела, рассмотрение прошлось приостановить. В июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа признал возбуждение ФАС дела законным.Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета 2018 года. Кабмин в той ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая.
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россия, цены на нефть, спбмтсб, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-98, аи-92, аи-95, экономика
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре
14:25 02.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре более чем на миллиард рублей

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала двух нефтетрейдеров - "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" - более чем на 1 миллиард рублей по делу о картельном сговоре, вызвавшем скачок цен на топливо на бирже в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС России наложила административные штрафы на АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл", которые признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Каждая компания должна заплатить более 509 миллионов рублей", - сообщили в службе.
ФАС в феврале 2019 года возбудила дело против этих нефтетрейдеров в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревали в картельном сговоре на биржевых торгах на СПбМТСБ. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Однако из-за судебного разбирательства, инициированного трейдерами, которые пытались доказать незаконность возбуждения дела, рассмотрение прошлось приостановить. В июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа признал возбуждение ФАС дела законным.
Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета 2018 года. Кабмин в той ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая.
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