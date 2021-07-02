https://ria.ru/20210702/sanitarka-1739680473.html

Костромскую санитарку уволят после истории с избиением пожилой пациентки

Костромскую санитарку уволят после истории с избиением пожилой пациентки - РИА Новости, 02.07.2021

Костромскую санитарку уволят после истории с избиением пожилой пациентки

Сотрудница больницы в Костроме будет уволена после истории с избиением пожилой пациентки, сообщил СМИ главный врач лечебного учреждения Евгений Нечаев. РИА Новости, 02.07.2021

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2021-07-02T20:00

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

костромская область

кострома

происшествия

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БРЯНСК , 2 июл – РИА Новости. Сотрудница больницы в Костроме будет уволена после истории с избиением пожилой пациентки, сообщил СМИ главный врач лечебного учреждения Евгений Нечаев."В больнице проводится проверка, в настоящее время сотрудник отстранен от работы, будет уволен по результатам проверки. Материалы проверки будут переданы в прокуратуру",- сказал Нечаев.Он отметил, что будут приняты меры и в отношении руководства отделения за ненадлежащую организацию работы среднего медперсонала. По словам Нечаева, пациентке уже принесены извинения.Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как санитарка в одной из городских больниц Костромы пытается перевернуть пациентку на бок, та не дается, за что медработник наносит стонущей женщине несколько ударов ладонью по лицу. Следственные органы СК РФ по Костромской области проводят доследственную проверку.

https://ria.ru/20210701/poligon-1739398155.html

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костромская область

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Санитарка бьет пожилую пациентку по лицу в больнице Костромы Следствие проводит проверку по сообщению об избиении пожилой пациентки медицинским работником в больнице в Костроме. Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как санитарка в одной из городских больниц Костромы пытается перевернуть пациентку на бок, та не дается, за что медработник наносит стонущей женщине несколько ударов ладонью по лицу. 2021-07-02T20:00 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, кострома, происшествия