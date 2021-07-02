https://ria.ru/20210702/sanitarka-1739680473.html
Костромскую санитарку уволят после истории с избиением пожилой пациентки
Костромскую санитарку уволят после истории с избиением пожилой пациентки - РИА Новости, 02.07.2021
Костромскую санитарку уволят после истории с избиением пожилой пациентки
Сотрудница больницы в Костроме будет уволена после истории с избиением пожилой пациентки, сообщил СМИ главный врач лечебного учреждения Евгений Нечаев. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:00
2021-07-02T20:00
2021-07-02T20:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
кострома
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739629202_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_231bd9506c3a77c2002b05cdb49f7189.jpg
БРЯНСК , 2 июл – РИА Новости. Сотрудница больницы в Костроме будет уволена после истории с избиением пожилой пациентки, сообщил СМИ главный врач лечебного учреждения Евгений Нечаев."В больнице проводится проверка, в настоящее время сотрудник отстранен от работы, будет уволен по результатам проверки. Материалы проверки будут переданы в прокуратуру",- сказал Нечаев.Он отметил, что будут приняты меры и в отношении руководства отделения за ненадлежащую организацию работы среднего медперсонала. По словам Нечаева, пациентке уже принесены извинения.Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как санитарка в одной из городских больниц Костромы пытается перевернуть пациентку на бок, та не дается, за что медработник наносит стонущей женщине несколько ударов ладонью по лицу. Следственные органы СК РФ по Костромской области проводят доследственную проверку.
https://ria.ru/20210701/poligon-1739398155.html
россия
костромская область
кострома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739629202_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2f07620541295d64ab8036b92f42f4df.jpg
Санитарка бьет пожилую пациентку по лицу в больнице Костромы
Следствие проводит проверку по сообщению об избиении пожилой пациентки медицинским работником в больнице в Костроме. Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как санитарка в одной из городских больниц Костромы пытается перевернуть пациентку на бок, та не дается, за что медработник наносит стонущей женщине несколько ударов ладонью по лицу.
2021-07-02T20:00
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, кострома, происшествия
Костромскую санитарку уволят после истории с избиением пожилой пациентки
Костромскую санитарку уволят после истории с избиением пожилой пациентки