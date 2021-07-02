https://ria.ru/20210702/samolet-1739606099.html

В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет

В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет - РИА Новости, 02.07.2021

В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет

Директорат по вопросам безопасности Афганистана (NDS) предотвратил попытку взрыва рейса в провинции Герат, следует из заявления спецслужб. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:57

2021-07-02T14:57

2021-07-02T14:57

кабул

герат (провинция)

афганистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директорат по вопросам безопасности Афганистана (NDS) предотвратил попытку взрыва рейса в провинции Герат, следует из заявления спецслужб.Отмечается, что террорист вошел на территорию аэропорта города Герат "под прикрытием артиста". При себе у него был "музыкальный инструмент", там внутри находились бомба, граната и химические вещества. Мужчина, как утверждается, намеревался "подорвать все это во время полета"."Сотрудники Генерального директората национальной безопасности предотвратили план террористической атаки на рейсе Герат-Кабул", - говорится в заявлении спецслужб, размещенном в Twitter.Террориста спецслужбы задержали во время "повторной проверки" в аэропорту Герата.

кабул

герат (провинция)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул, герат (провинция), афганистан, в мире