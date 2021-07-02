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В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет
В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет - РИА Новости, 02.07.2021
В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет
Директорат по вопросам безопасности Афганистана (NDS) предотвратил попытку взрыва рейса в провинции Герат, следует из заявления спецслужб. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:57
2021-07-02T14:57
кабул
герат (провинция)
афганистан
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директорат по вопросам безопасности Афганистана (NDS) предотвратил попытку взрыва рейса в провинции Герат, следует из заявления спецслужб.Отмечается, что террорист вошел на территорию аэропорта города Герат "под прикрытием артиста". При себе у него был "музыкальный инструмент", там внутри находились бомба, граната и химические вещества. Мужчина, как утверждается, намеревался "подорвать все это во время полета"."Сотрудники Генерального директората национальной безопасности предотвратили план террористической атаки на рейсе Герат-Кабул", - говорится в заявлении спецслужб, размещенном в Twitter.Террориста спецслужбы задержали во время "повторной проверки" в аэропорту Герата.
кабул
герат (провинция)
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кабул, герат (провинция), афганистан, в мире
В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет
14:57 02.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спецслужбы Афганистана предотвратили попытку взрыва самолета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директорат по вопросам безопасности Афганистана (NDS) предотвратил попытку взрыва рейса в провинции Герат, следует из заявления спецслужб.
Отмечается, что террорист вошел на территорию аэропорта города Герат "под прикрытием артиста". При себе у него был "музыкальный инструмент", там внутри находились бомба, граната и химические вещества. Мужчина, как утверждается, намеревался "подорвать все это во время полета".
"Сотрудники Генерального директората национальной безопасности предотвратили план террористической атаки на рейсе Герат-Кабул", - говорится в заявлении спецслужб, размещенном в Twitter.
Террориста спецслужбы задержали во время "повторной проверки" в аэропорту Герата.
 
КабулГерат (провинция)АфганистанВ мире
 
 
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