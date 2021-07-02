Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
Украинский экс-министр предупредил об опасности открытия рынка земли
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
По его словам, в случае передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам доля аграрной продукции в украинском экспорте будет увеличиваться.
"Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере". – заметил он.
По словам экс-министра, приход иностранных компаний позволит более активно вмешиваться в определение политики Украины в данной области мощным иностранным государствам.
"То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации", - предупредил Суслов.
Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю 72% территорий из-за открытия рынка земли. По ее словам, соответствующий законопроект, вступивший в силу первого июля, позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и хищнически их эксплуатировать.
В конце марта Верховная рада приняла закон, который отменяет мораторий на продажу земли и позволяет покупать ее украинским юридическим лицам. Изначально этот документ предполагал, что иностранцы не смогут приобрести сельхозугодья до проведения всеукраинского референдума. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что такое голосование может пройти в стране в 2022 году, "если на то будет воля народа".
В конце апреля Рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранцев на покупку земель. При этом согласовывать сделки с кабинетом министров теперь не нужно. Его принятие было одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Киеву.
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