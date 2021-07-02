https://ria.ru/20210702/romanov-1739553373.html

Лидер группы "Воскресение" опроверг сообщения о госпитализации

Лидер группы "Воскресение" опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 02.07.2021

Лидер группы "Воскресение" опроверг сообщения о госпитализации

Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов опроверг информацию о своей госпитализации из-за коронавируса, добавив, что он здоров и работает в студии. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:38

2021-07-02T11:38

2021-07-02T11:38

россия

культура

рок-группа "воскресение"

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов опроверг информацию о своей госпитализации из-за коронавируса, добавив, что он здоров и работает в студии.Ранее в СМИ появились сообщения, что у Романова диагностировали двустороннюю пневмонию.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рок-группа "воскресение", здоровье - общество