https://ria.ru/20210702/romanov-1739553373.html
Лидер группы "Воскресение" опроверг сообщения о госпитализации
Лидер группы "Воскресение" опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 02.07.2021
Лидер группы "Воскресение" опроверг сообщения о госпитализации
Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов опроверг информацию о своей госпитализации из-за коронавируса, добавив, что он здоров и работает в студии. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:38
2021-07-02T11:38
2021-07-02T11:38
россия
культура
рок-группа "воскресение"
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов опроверг информацию о своей госпитализации из-за коронавируса, добавив, что он здоров и работает в студии.Ранее в СМИ появились сообщения, что у Романова диагностировали двустороннюю пневмонию.
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россия, рок-группа "воскресение", здоровье - общество
Лидер группы "Воскресение" опроверг сообщения о госпитализации
Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов опроверг сообщения о госпитализации