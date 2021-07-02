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В двух районах Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
В двух районах Саратовской области ввели режим ЧС после урагана - РИА Новости, 02.07.2021
В двух районах Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
Режим чрезвычайной ситуации с пятницы введен в Аткарском и Федоровском районах Саратовской области, пострадавших от урагана, сообщил РИА Новости вице-губернатор РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:37
2021-07-02T11:37
россия
марксовский район
саратовская область
аткарский район
происшествия
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации с пятницы введен в Аткарском и Федоровском районах Саратовской области, пострадавших от урагана, сообщил РИА Новости вице-губернатор - председатель правительства области Роман Бусаргин.Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в Аткарском районе после шквалистого ветра во вторник вечером без кровли остались жилые дома и здания соцобъектов в селах Большая Екатериновка и Умет, также есть повреждения на линии электропередачи и газовых сетях. Кроме того, от урагана пострадали Ершовский и Федоровский районы. Пострадавших среди жителей не было."Со 2 июля введен режим ЧС на территории Аткарского и Федоровского районов, на территории Ершовского района действует режим повышенной готовности. Данный вопрос находится на моем личном контроле. По состоянию на сегодняшний день во всех районах области завершена основная часть работ по ликвидации последствий урагана. Полностью восстановлена подача газа, воды и электричества. Произведена расчистка территорий от мусора и поваленных деревьев", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в районах, где бушевала стихия, проведены аварийно-восстановительные работы поврежденных кровель, ведется сбор документов от жителей на выплату единовременной материальной помощи, подсчитывается размер нанесенного ущерба.Вице-губернатор также отметил, что ураган затронул Марксовский район, но там последствия уже устранены полностью, все социально значимые объекты работают в штатном режиме.
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россия
марксовский район
саратовская область
аткарский район
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россия, марксовский район, саратовская область, аткарский район, происшествия
В двух районах Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
11:37 02.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов. Архивное фото
Вид на Саратов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев

В двух районах Саратовской области ввели режим ЧС после урагана

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации с пятницы введен в Аткарском и Федоровском районах Саратовской области, пострадавших от урагана, сообщил РИА Новости вице-губернатор - председатель правительства области Роман Бусаргин.
Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в Аткарском районе после шквалистого ветра во вторник вечером без кровли остались жилые дома и здания соцобъектов в селах Большая Екатериновка и Умет, также есть повреждения на линии электропередачи и газовых сетях. Кроме того, от урагана пострадали Ершовский и Федоровский районы. Пострадавших среди жителей не было.
"Со 2 июля введен режим ЧС на территории Аткарского и Федоровского районов, на территории Ершовского района действует режим повышенной готовности. Данный вопрос находится на моем личном контроле. По состоянию на сегодняшний день во всех районах области завершена основная часть работ по ликвидации последствий урагана. Полностью восстановлена подача газа, воды и электричества. Произведена расчистка территорий от мусора и поваленных деревьев", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в районах, где бушевала стихия, проведены аварийно-восстановительные работы поврежденных кровель, ведется сбор документов от жителей на выплату единовременной материальной помощи, подсчитывается размер нанесенного ущерба.
Вице-губернатор также отметил, что ураган затронул Марксовский район, но там последствия уже устранены полностью, все социально значимые объекты работают в штатном режиме.
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РоссияМарксовский районСаратовская областьАткарский районПроисшествия
 
 
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