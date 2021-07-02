https://ria.ru/20210702/rets-1739563714.html

РЭЦ предложил помощь в реализации инфраструктурных проектов Азербайджана

РЭЦ предложил помощь в реализации инфраструктурных проектов Азербайджана - РИА Новости, 02.07.2021

РЭЦ предложил помощь в реализации инфраструктурных проектов Азербайджана

Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил использовать свои финансовые инструменты для реализации крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане, говорится... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:18

2021-07-02T12:18

2021-07-02T18:18

россия

российский экспортный центр (рэц)

российский экспортный центр

росэксимбанк

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил использовать свои финансовые инструменты для реализации крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане, говорится в сообщении РЭЦ.В республике сейчас находится российская делегация во главе с председателем правления Росэксимбанка Азером Талыбовым, ее принял заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.В качестве примера эффективного взаимовыгодного сотрудничества на встрече отметили проект по обновлению подвижного состава Азербайджана, реализуемый при финансовой поддержке Росэксимбанка и находящийся на финальной стадии.В рамках визита российской делегации также пройдут встречи с руководством коммерческих банков Азербайджана. Стороны обсудят развитие сотрудничества между финансовыми институтами и выработку самых эффективных инструментов финансовой поддержки компаний России и Азербайджана.

https://ria.ru/20210630/podderzhka-1739270547.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, росэксимбанк