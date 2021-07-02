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РЭЦ предложил помощь в реализации инфраструктурных проектов Азербайджана
РЭЦ предложил помощь в реализации инфраструктурных проектов Азербайджана - РИА Новости, 02.07.2021
РЭЦ предложил помощь в реализации инфраструктурных проектов Азербайджана
Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил использовать свои финансовые инструменты для реализации крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане, говорится... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:18
2021-07-02T18:18
россия
российский экспортный центр (рэц)
российский экспортный центр
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил использовать свои финансовые инструменты для реализации крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане, говорится в сообщении РЭЦ.В республике сейчас находится российская делегация во главе с председателем правления Росэксимбанка Азером Талыбовым, ее принял заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.В качестве примера эффективного взаимовыгодного сотрудничества на встрече отметили проект по обновлению подвижного состава Азербайджана, реализуемый при финансовой поддержке Росэксимбанка и находящийся на финальной стадии.В рамках визита российской делегации также пройдут встречи с руководством коммерческих банков Азербайджана. Стороны обсудят развитие сотрудничества между финансовыми институтами и выработку самых эффективных инструментов финансовой поддержки компаний России и Азербайджана.
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россия, российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, росэксимбанк

РЭЦ предложил помощь в реализации инфраструктурных проектов Азербайджана

12:18 02.07.2021 (обновлено: 18:18 02.07.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой группы компаний РЭЦДелегация Российского экспортного центра во время встречи с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым
Делегация Российского экспортного центра во время встречи с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой группы компаний РЭЦ
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил использовать свои финансовые инструменты для реализации крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане, говорится в сообщении РЭЦ.
В республике сейчас находится российская делегация во главе с председателем правления Росэксимбанка Азером Талыбовым, ее принял заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.
"Делегация Российского экспортного центра предложила использовать финансовые инструменты Группы РЭЦ, в том числе Росэксимбанка, при реализации крупных инфраструктурных проектов республики. Такой подход позволит задействовать российские предприятия в проектах по развитию инфраструктуры Азербайджана. Перспективными признаны проекты в сфере автомобилестроения, развития парка железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
В качестве примера эффективного взаимовыгодного сотрудничества на встрече отметили проект по обновлению подвижного состава Азербайджана, реализуемый при финансовой поддержке Росэксимбанка и находящийся на финальной стадии.
В рамках визита российской делегации также пройдут встречи с руководством коммерческих банков Азербайджана. Стороны обсудят развитие сотрудничества между финансовыми институтами и выработку самых эффективных инструментов финансовой поддержки компаний России и Азербайджана.
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РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Российский экспортный центрРосэксимбанк
 
 
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