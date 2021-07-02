https://ria.ru/20210702/recommendations-1739691029.html

Минздрав опубликовал рекомендации по вакцинации от коронавируса

Минздрав опубликовал рекомендации по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

Минздрав опубликовал рекомендации по вакцинации от коронавируса

Гражданам нужно своевременно вакцинироваться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител, говорится во временных методических рекомендациях... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T21:12

2021-07-02T21:12

2021-07-02T22:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Гражданам нужно своевременно вакцинироваться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител, говорится во временных методических рекомендациях Минздрава. В рекомендациях подчеркивается, что прививки защищают от тяжелого течения болезни и смерти, но специалистам пока неизвестно, насколько они могут предотвратить заражение и передачу вируса другим.В ведомстве призвали соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски, чтобы обезопасить себя и окружающих."Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ", — уточняется в документе.Из него также следует, что у лиц с иммунитетом на десятый день после вакцинации "Спутником Лайт" растет количество антител. Это "может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания".О необходимости соблюдать все санитарные меры заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов."Очень редкие вакцинные препараты дают стопроцентную эффективность, поэтому практически у привитых, у некоторых из них, остается возможность заболеть, но применение вакцинации позволяет нам предупредить развитие тяжелых и летальных форм заболевания. У каждого привитого остается риск встретиться с возбудителем, инфицироваться, заболеть, поэтому все привитые пока должны соблюдать все те самые меры для предупреждения заражения: дистанции, маски", — сказал он журналистам.После публикации рекомендаций Минздрава директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян уточнил, насколько безопасны прививки для беременных. "В мире накоплено на сегодняшний день достаточно данных о влиянии вакцинации на плод, поэтому иммунизация будущих мам, именно своевременная <…> это надежная возможность защитить как мать, так и ребенка от тяжелых последствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей", — сказал он журналистам, подчеркнув, что речь не идет о тех женщинах, у кого есть медицинские противопоказания.В свою очередь директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов дал рекомендации тем, у кого после вакцинации не образовались антитела. "Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через шесть месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой вакцинированного препарата", — сказал он.По словам Хаитова, если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования."Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в нашей стране вакцины. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной", — заключил иммунолог.

https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739589556.html

https://ria.ru/20210702/epivakkorona-1739688605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лиознов о ношении масок после вакцинации: "Остается риск встретиться с возбудителем и заболеть" Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. 2021-07-02T21:12 true PT0M47S

Тотолян: “Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна” Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян утверждает, что можно с уверенностью говорить о необходимости вакцинации от коронавируса беременных, кроме тех, для кого есть медицинские противопоказания. 2021-07-02T21:12 true PT0M42S

Муса Хаитов о повторной вакцинации от COVID-19 Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в России вакцины, отметил директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной. 2021-07-02T21:12 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, общество