https://ria.ru/20210702/rebenok-1739639784.html

В российском городе трехлетний ребенок жил с трупом матери

В российском городе трехлетний ребенок жил с трупом матери - РИА Новости, 02.07.2021

В российском городе трехлетний ребенок жил с трупом матери

В квартире на улице Николаева в Смоленске обнаружили трехлетнего мальчика и тела мужчины и женщины, сообщил региональный СК. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:56

2021-07-02T16:56

2021-07-02T17:43

следственный комитет россии (ск рф)

смоленск

происшествия

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В квартире на улице Николаева в Смоленске обнаружили трехлетнего мальчика и тела мужчины и женщины, сообщил региональный СК. Как рассказали в ведомстве, трупы хозяйки квартиры 1996 года рождения и ее знакомого 1998 года рождения нашли накануне днем. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили, тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину и время смерти. С погибшей женщиной жил ее трехлетний сын. Мальчика забрали в больницу, сейчас решается вопрос передачи ребенка родственникам.

https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html

смоленск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), смоленск, происшествия