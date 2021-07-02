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В российском городе трехлетний ребенок жил с трупом матери
В российском городе трехлетний ребенок жил с трупом матери - РИА Новости, 02.07.2021
В российском городе трехлетний ребенок жил с трупом матери
В квартире на улице Николаева в Смоленске обнаружили трехлетнего мальчика и тела мужчины и женщины, сообщил региональный СК. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:56
2021-07-02T16:56
2021-07-02T17:43
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
происшествия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В квартире на улице Николаева в Смоленске обнаружили трехлетнего мальчика и тела мужчины и женщины, сообщил региональный СК. Как рассказали в ведомстве, трупы хозяйки квартиры 1996 года рождения и ее знакомого 1998 года рождения нашли накануне днем. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили, тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину и время смерти. С погибшей женщиной жил ее трехлетний сын. Мальчика забрали в больницу, сейчас решается вопрос передачи ребенка родственникам.
https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html
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следственный комитет россии (ск рф), смоленск, происшествия