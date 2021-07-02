https://ria.ru/20210702/readovka-1739680908.html

Readovka должна заплатить штраф за неисполнение решения суда

Readovka должна заплатить штраф за неисполнение решения суда - РИА Новости, 02.07.2021

Readovka должна заплатить штраф за неисполнение решения суда

Издание Readovka должно заплатить 50 тысяч рублей за неисполнение судебного решения по иску о публикации сведений, порочащих честь и достоинство депутата... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:02

2021-07-02T20:02

2021-07-02T20:02

россия

госдума рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

дмитрий саблин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Издание Readovka должно заплатить 50 тысяч рублей за неисполнение судебного решения по иску о публикации сведений, порочащих честь и достоинство депутата Госдумы Дмитрия Саблина, свидетельствует информация из базы данных исполнительных производств ФССП и решение Видновского городского суда.Ранее Readovka сообщила о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала. Как сообщило издание, судебные приставы передали постановление о блокировке всего сайта СМИ.Согласно информации из Базы данных исполнительных производств ФССП РФ, у ООО "РЕАДОВКА.РУ" имеется долг по исполнительскому сбору в размере 50 тысяч рублей.Исполнительский сбор, по законодательству РФ, назначается в случае невыплаты долга в установленный срок либо в случае неисполнения исполнительного документа.Согласно решению Видновского городского суда, опубликованному на сайте инстанции, статьи про Саблина не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство депутата. Издание должно было по судебному решению опровергнуть информацию, а также удалить указанные материалы. Публикации, о которых идет речь, касались имущества и бизнеса депутата.

https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html

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россия, госдума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий саблин