https://ria.ru/20210702/readovka-1739680908.html
Readovka должна заплатить штраф за неисполнение решения суда
Readovka должна заплатить штраф за неисполнение решения суда - РИА Новости, 02.07.2021
Readovka должна заплатить штраф за неисполнение решения суда
Издание Readovka должно заплатить 50 тысяч рублей за неисполнение судебного решения по иску о публикации сведений, порочащих честь и достоинство депутата... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:02
2021-07-02T20:02
2021-07-02T20:02
россия
госдума рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дмитрий саблин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Издание Readovka должно заплатить 50 тысяч рублей за неисполнение судебного решения по иску о публикации сведений, порочащих честь и достоинство депутата Госдумы Дмитрия Саблина, свидетельствует информация из базы данных исполнительных производств ФССП и решение Видновского городского суда.Ранее Readovka сообщила о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала. Как сообщило издание, судебные приставы передали постановление о блокировке всего сайта СМИ.Согласно информации из Базы данных исполнительных производств ФССП РФ, у ООО "РЕАДОВКА.РУ" имеется долг по исполнительскому сбору в размере 50 тысяч рублей.Исполнительский сбор, по законодательству РФ, назначается в случае невыплаты долга в установленный срок либо в случае неисполнения исполнительного документа.Согласно решению Видновского городского суда, опубликованному на сайте инстанции, статьи про Саблина не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство депутата. Издание должно было по судебному решению опровергнуть информацию, а также удалить указанные материалы. Публикации, о которых идет речь, касались имущества и бизнеса депутата.
https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий саблин
Readovka должна заплатить штраф за неисполнение решения суда
Readovka должна заплатить штраф за неисполнение решения суда по иску депутата Саблина
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Издание Readovka должно заплатить 50 тысяч рублей за неисполнение судебного решения по иску о публикации сведений, порочащих честь и достоинство депутата Госдумы Дмитрия Саблина
, свидетельствует информация из базы данных исполнительных производств ФССП
и решение Видновского городского суда.
Ранее Readovka сообщила о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала. Как сообщило издание, судебные приставы передали постановление о блокировке всего сайта СМИ.
Согласно информации из Базы данных исполнительных производств ФССП РФ
, у ООО "РЕАДОВКА.РУ" имеется долг по исполнительскому сбору в размере 50 тысяч рублей.
Исполнительский сбор, по законодательству РФ, назначается в случае невыплаты долга в установленный срок либо в случае неисполнения исполнительного документа.
Согласно решению Видновского городского суда, опубликованному на сайте инстанции, статьи про Саблина не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство депутата. Издание должно было по судебному решению опровергнуть информацию, а также удалить указанные материалы. Публикации, о которых идет речь, касались имущества и бизнеса депутата.