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Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код
Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код - РИА Новости, 02.07.2021
Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код
Сотрудникам общепита в Москве и Московской области, проверяющим QR-код у посетителей заведений, прежде всего следует обращать внимание на имя домена, на который РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:49
2021-07-02T18:49
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудникам общепита в Москве и Московской области, проверяющим QR-код у посетителей заведений, прежде всего следует обращать внимание на имя домена, на который ведет ссылка с кода, сообщает международный антивирусный разработчик ESET.Специалисты отмечают, что правильный адрес - immune.mos.ru, а также следует проверить наличие иконки "замка" слева от адреса."Как правило, мошенники используют домены, которые похожи на официальные, поэтому их легко перепутать. Вот некоторые примеры поддельных адресов: mos.immune.ru, immune.moss.ru, immnune.mos.biz. При этом сама страница может на 100% копировать содержание официального столичного портала. Если при считывании кода отображается immune.mos.ru, но без замка, а в адресе протокол http, а не https - то это также подлог", - отмечает компания.Если времени и возможностей визуально сверять адрес в строке браузера нет, эксперты рекомендуют проверить ссылку на одном из специальных сервисов - Whois и VirusTotal, - которые помогут понять, на какой адрес она ведет, поддельный или настоящий."Телефон или планшет для проверки на входе в заведение должен быть не старше 5 лет - на устаревших версиях операционных систем приложение "Транспорт Москвы" может не установиться или нестабильно работать", - говорится в сообщении.Кроме того, на устройстве, при помощи которого сотрудники проверяют QR-код, "должен быть стабильный интернет для загрузки довольно "тяжелого" сайта mos.ru. Эксперты также рекомендуют установить на него антивирусное ПО, "чтобы избежать заражения в случае перехода по поддельным ссылкам".Сейчас для проверки QR-кодов можно использовать пять мобильных приложений: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы".В приложении необходимо выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а затем отсканировать код. На экране отобразится статус кода (действителен/недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп Коронавирус"). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
https://ria.ru/20210701/qr-1739490550.html
https://ria.ru/20210630/qr-kody-1739319321.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, технологии, общество
Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код
18:49 02.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперты рассказали, как сотрудникам московского общепита отличить поддельный QR-код

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудникам общепита в Москве и Московской области, проверяющим QR-код у посетителей заведений, прежде всего следует обращать внимание на имя домена, на который ведет ссылка с кода, сообщает международный антивирусный разработчик ESET.
Специалисты отмечают, что правильный адрес - immune.mos.ru, а также следует проверить наличие иконки "замка" слева от адреса.
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"Как правило, мошенники используют домены, которые похожи на официальные, поэтому их легко перепутать. Вот некоторые примеры поддельных адресов: mos.immune.ru, immune.moss.ru, immnune.mos.biz. При этом сама страница может на 100% копировать содержание официального столичного портала. Если при считывании кода отображается immune.mos.ru, но без замка, а в адресе протокол http, а не https - то это также подлог", - отмечает компания.
Если времени и возможностей визуально сверять адрес в строке браузера нет, эксперты рекомендуют проверить ссылку на одном из специальных сервисов - Whois и VirusTotal, - которые помогут понять, на какой адрес она ведет, поддельный или настоящий.
"Телефон или планшет для проверки на входе в заведение должен быть не старше 5 лет - на устаревших версиях операционных систем приложение "Транспорт Москвы" может не установиться или нестабильно работать", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на устройстве, при помощи которого сотрудники проверяют QR-код, "должен быть стабильный интернет для загрузки довольно "тяжелого" сайта mos.ru. Эксперты также рекомендуют установить на него антивирусное ПО, "чтобы избежать заражения в случае перехода по поддельным ссылкам".
Сейчас для проверки QR-кодов можно использовать пять мобильных приложений: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы".
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В приложении необходимо выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а затем отсканировать код. На экране отобразится статус кода (действителен/недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп Коронавирус"). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.
В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииМоскваТехнологииОбщество
 
 
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