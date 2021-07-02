https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html

Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код

Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код - РИА Новости, 02.07.2021

Эксперты рассказали, как распознать поддельный QR-код

Сотрудникам общепита в Москве и Московской области, проверяющим QR-код у посетителей заведений, прежде всего следует обращать внимание на имя домена, на который РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:49

2021-07-02T18:49

2021-07-02T18:49

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудникам общепита в Москве и Московской области, проверяющим QR-код у посетителей заведений, прежде всего следует обращать внимание на имя домена, на который ведет ссылка с кода, сообщает международный антивирусный разработчик ESET.Специалисты отмечают, что правильный адрес - immune.mos.ru, а также следует проверить наличие иконки "замка" слева от адреса."Как правило, мошенники используют домены, которые похожи на официальные, поэтому их легко перепутать. Вот некоторые примеры поддельных адресов: mos.immune.ru, immune.moss.ru, immnune.mos.biz. При этом сама страница может на 100% копировать содержание официального столичного портала. Если при считывании кода отображается immune.mos.ru, но без замка, а в адресе протокол http, а не https - то это также подлог", - отмечает компания.Если времени и возможностей визуально сверять адрес в строке браузера нет, эксперты рекомендуют проверить ссылку на одном из специальных сервисов - Whois и VirusTotal, - которые помогут понять, на какой адрес она ведет, поддельный или настоящий."Телефон или планшет для проверки на входе в заведение должен быть не старше 5 лет - на устаревших версиях операционных систем приложение "Транспорт Москвы" может не установиться или нестабильно работать", - говорится в сообщении.Кроме того, на устройстве, при помощи которого сотрудники проверяют QR-код, "должен быть стабильный интернет для загрузки довольно "тяжелого" сайта mos.ru. Эксперты также рекомендуют установить на него антивирусное ПО, "чтобы избежать заражения в случае перехода по поддельным ссылкам".Сейчас для проверки QR-кодов можно использовать пять мобильных приложений: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы".В приложении необходимо выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а затем отсканировать код. На экране отобразится статус кода (действителен/недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп Коронавирус"). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

https://ria.ru/20210701/qr-1739490550.html

https://ria.ru/20210630/qr-kody-1739319321.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, технологии, общество