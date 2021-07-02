https://ria.ru/20210702/putin-1739672250.html
Путин наградил Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 02.07.2021
Путин наградил Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:14
2021-07-02T19:14
2021-07-02T19:23
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Бирюкова Петра Павловича - заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ", - говорится в документе.
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Путин наградил Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством"
19:14 02.07.2021 (обновлено: 19:23 02.07.2021)
Путин наградил заммэра Москвы Петра Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени