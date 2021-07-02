https://ria.ru/20210702/putin-1739672250.html

Путин наградил Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 02.07.2021

Путин наградил Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T19:14

2021-07-02T19:14

2021-07-02T19:23

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Бирюкова Петра Павловича - заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210702/schaste-1739596898.html

москва

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, владимир путин, общество