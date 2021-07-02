https://ria.ru/20210702/putin-1739662512.html

Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС

Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС - РИА Новости, 02.07.2021

Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым распространяется экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния, документ... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:25

2021-07-02T18:25

2021-07-02T18:25

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загс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым распространяется экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом устанавливается, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя. В пояснительной записке уточнялось, что прежде рождение ребенка могло быть зарегистрировано в органе ЗАГС только по месту его рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС можно было только зарегистрировать брак.Также, согласно закону, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.Кроме этого, субъекты РФ наделяются полномочием "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".Документом предусматривается и создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/zags-1732954903.html

https://ria.ru/20210420/imena-1729056809.html

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россия, загс, владимир путин, общество