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Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС - РИА Новости, 02.07.2021
Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым распространяется экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния, документ... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:25
2021-07-02T18:25
россия
загс
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым распространяется экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом устанавливается, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя. В пояснительной записке уточнялось, что прежде рождение ребенка могло быть зарегистрировано в органе ЗАГС только по месту его рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС можно было только зарегистрировать брак.Также, согласно закону, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.Кроме этого, субъекты РФ наделяются полномочием "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".Документом предусматривается и создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.
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россия, загс, владимир путин, общество
Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
18:25 02.07.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин подписал закон, разрешающий регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым распространяется экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя. В пояснительной записке уточнялось, что прежде рождение ребенка могло быть зарегистрировано в органе ЗАГС только по месту его рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС можно было только зарегистрировать брак.
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Также, согласно закону, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.
Кроме этого, субъекты РФ наделяются полномочием "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".
Документом предусматривается и создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.
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