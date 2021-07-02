https://ria.ru/20210702/putin-1739576790.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.07.2021

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, несколько непубличных встреч и совещание с постоянными членами Совбеза,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:10

2021-07-02T13:10

2021-07-02T13:10

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, несколько непубличных встреч и совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, несколько непубличных встреч, и вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, сообщение дадим. Такой сегодня у президента день", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210702/vyplata-1739532425.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика