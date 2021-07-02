https://ria.ru/20210702/putin-1739576790.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.07.2021
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, несколько непубличных встреч и совещание с постоянными членами Совбеза,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:10
2021-07-02T13:10
2021-07-02T13:10
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, несколько непубличных встреч и совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, несколько непубличных встреч, и вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, сообщение дадим. Такой сегодня у президента день", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210702/vyplata-1739532425.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза и международный телефонный разговор