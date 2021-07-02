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Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании
Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:00
2021-07-02T11:00
2021-07-02T11:02
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об образовании".Закон дает возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей. Наличие творческих способностей, необходимых для поступления на специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования.Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц будут утверждаться правительством РФ.
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навигатор абитуриента, россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании
11:00 02.07.2021 (обновлено: 11:02 02.07.2021)
Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств