https://ria.ru/20210702/putin-1739545993.html

Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании

Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании - РИА Новости, 02.07.2021

Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:00

2021-07-02T11:00

2021-07-02T11:02

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об образовании".Закон дает возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей. Наличие творческих способностей, необходимых для поступления на специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования.Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц будут утверждаться правительством РФ.

https://na.ria.ru/20210511/abiturienty-1731793222.html

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2021

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