https://ria.ru/20210702/puteshestviya-1739410610.html

Многие россияне не знают, в каких странах сейчас могут отдохнуть

Многие россияне не знают, в каких странах сейчас могут отдохнуть - РИА Новости, 02.07.2021

Многие россияне не знают, в каких странах сейчас могут отдохнуть

Половина туристов, опрошенных онлайн-сервисом, не знает, какие страны открыты для путешествий после пандемии и куда можно отправиться в отпуск, сообщает... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:22

2021-07-02T09:22

2021-07-02T09:22

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черногория

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Половина туристов, опрошенных онлайн-сервисом, не знает, какие страны открыты для путешествий после пандемии и куда можно отправиться в отпуск, сообщает Aviasales.Специалисты компании провели исследование среди 110 тысяч пользователей и выяснили, что 45 процентов не знают, в какие страны можно улететь. Большей части опрошенных известно, что для российских путешественников открыты Болгария и Куба. Так ответили 56 и 55 процентов соответственно. При этом пользователи сомневаются, что могут улететь в Грузию, Марокко и Грецию. Хоть эти страны и открыты для туристов, об этом знают лишь 49, 46 и 44 процента респондентов соответственно.По информации аналитиков, треть россиян ошибочно считает, что открыта Мальта, Канада, Португалия и Словакия. Каждый четвертый пользователь утверждает, что открыта Панама, Израиль и Шри-Ланка, а это не так. Некоторые туристы надеются, что Мадагаскар, Польша и Нидерланды тоже принимают туристов из России, но это также не верно.Из доступных зарубежных направлений чаще всего россияне ищут авиабилеты в Турцию, Грецию, на Кипр, в Черногорию и Грузию, сообщает онлайн-сервис.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, мальта, польша, кипр, португалия, черногория, куба, канада, марокко, греция, турция, нидерланды, словакия, шри-ланка, болгария, грузия, израиль