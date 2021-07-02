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"Любимая, я в Пушкинских Горах": нескучный отдых в российской глубинке
"Любимая, я в Пушкинских Горах": нескучный отдых в российской глубинке - РИА Новости, 02.07.2021
"Любимая, я в Пушкинских Горах": нескучный отдых в российской глубинке
Почти все строения в усадьбах в Пушкинских Горах восстановленные. Но самое главное — чудесная природа — подлинная, именно по этим тропинкам ходил Александр... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:00
2021-07-02T08:37
туризм
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Почти все строения в усадьбах в Пушкинских Горах восстановленные. Но самое главное — чудесная природа — подлинная, именно по этим тропинкам ходил Александр Сергеевич. Дома воссоздавали скрупулезно, по чертежам, привозили мебель, предметы быта XIX века. Не факт, что Анна Керн прогуливалась по аллее, ей посвященной, и, конечно, Татьяна Ларина не объяснялась с Онегиным на белой одинокой скамейке на горе. Однако это легко представить. А уж что касается еще одного гения здешних мест — Сергея Довлатова, то все, что связано с ним, точно настоящее. Об отдыхе в Пушкинских Горах — в материале РИА Новости.Скучно не будетНо обычно тут нет времени тосковать. Гулять по имениям и восхищаться природой можно бесконечно, кажется, все уже просмотрено, но еще 50 метров — и снова потрясающий вид. К тому же в усадьбах Михайловское, Петровское, Тригорское для гостей устраивают интересные поэтические программы, квесты. Стоит посетить и музейный комплекс "Бугрово" — это восстановленная деревенька — в точности как при Пушкине. Экскурсоводы говорят, что поэт "носил мужицкую рубаху, соломенную шляпу и тростку" и часто приходил в гости к крестьянам.Еще в Пушкинских Горах постоянно проводят фестивали. Например, в эти выходные, 3 июля, в Бугрово — фольклорный праздник "Горела Купала, горела на Ивана". Через неделю, 10 июля, — гастрономический променад по музею-усадьбе "Тригорское" на праздник "Смородиновый день". А 15-18 июля на территории дома-музея Довлатова в деревне Березине — фестиваль, который так и называется: "Дом Довлатова в Пушкинских Горах". Три усадьбы и один заповедникВсе усадьбы и музейный комплекс объединены в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское". Находится он в Псковской области в районе поселка Пушкиногорье. Это 114 километров от Пскова, 350 — от Санкт-Петербурга и 650 — от Москвы. Из первых двух городов ходят прямые автобусы, а ближайшая железнодорожная станция Остров расположена в 57 километрах. Все усадьбы друг от друга в пешей доступности, но не очень близко, поэтому если времени мало, лучше путешествовать на велосипедах, на машине или такси. Для автомобиля надо приобретать пропуск, который дает право парковаться на стоянках возле имений (стоимость — от 200 рублей, срок действия — три дня). Поехали!Открыты круглые суткиСамое главное пушкинское место — это, конечно, Михайловское. Музей здесь открыли 110 лет назад, а до этого времени в имении был дом для пожилых литераторов.Подлинный дом Пушкина сгорел во время революции, но позже его восстановили. В годы Великой Отечественной войны снова сожгли, а после опять воссоздали и отреставрировали.Например, кабинет сделан по воспоминаниям современников, переписке поэта, его произведениям. Так что легко представить себе, в каких условиях жил и творил Пушкин.Туристы советуют приезжать на экскурсии днем, кассы в основном работают до 17:30 (по субботам до 19:30). Стоимость билетов от 150 рублей (380 — с осмотром дома и флигелей). А если хочется побродить в одиночестве, например, по алее Анны Керн, то вечером. Усадьбы открыты. Из диалога с охранником имения:— До которого часа можно гулять здесь?— Хоть до полуночи, пока комары не съедят.Действительно, ближе к 23:00 возникает ощущение, что уже практически съели. Репелленты нужно брать обязательно.От Ганнибалов до ОнегинаИмение Петровское расположено в двух километрах от Михайловского, дальше по дороге от Пушкиногорья . Это родовое поместье предков поэта, Ганнибалов. Здесь Александр Сергеевич встречался с двоюродным дедом Петром Ганнибалом. Сама усадьба была сожжена во время революции и позже воссоздана, но вот старый ландшафтный парк, такой Петергоф в миниатюре, — частично сохранился. Можно пройтись по липовой аллее, заглянуть в "зеленый кабинет" (любимое место отдыха деда поэта). Почти на самом берегу озера Кучане стоит беседка-грот — тут получаются отличные панорамные фотографии и селфи.Тригорское — имение друзей Пушкина семейства Осиповых-Вульф. Сами обитатели усадьбы были уверены, что они — прототипы Лариных. Тут есть "аллея Татьяны", "скамья Онегина".Любопытен и дом — это здание бывшей полотняной фабрики, которое хозяева приспособили под жилье еще в начале 1820-х. Среди экспонатов, хранящихся здесь, копии рукописей романа "Евгений Онегин", а также автопортреты и рисунки Пушкина. Очень интересные отношения связывали поэта с юной дочкой хозяев имения Евпраксией Вульф. "Предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал..." — писал о ней классик. Находится Тригорское в стороне от остальных усадеб, на машине от Михайловского — 13 километров, пешком через лес — пять. Пушкин ходил.В самом поселке Пушкиногорье, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, находится могила поэта, там же и некрополь Ганнибалов-Пушкиных.Посмотреть "обуденком" Музейный комплекс "Бугрово" на усадьбы не похож, это маленькая русская деревенька, построенная, правда, в 2007-м, но похожую в свое время мог видеть поэт. Экскурсию там взять нужно обязательно, на ней и псковскому говору научат, и тайны крестьянского быта раскроют. "Например, вы знаете, что такое "обуденком"? — спрашивает гид. — Это значит "одним днем". Показывая баню, она говорит, что это место и самое чистое (мылись же!), и грязное (тут обитали духи, бесы, а банник из них — самый страшный). Крестьянки в бане рожали, а будущий отец бегал вокруг и притворялся беременной женщиной, бесов на себя от жены отвлекал.В хозяйских постройках можно узнать, как выглядели знаменитые сусеки, курная изба, светелка, где молодые люди присматривались к будущим парам.Еще одно знаменитое место в районе Пушкиногорья — дом Довлатова в деревне Березино. Вот там все сохранили именно так, как при писателе. Это было не трудно. "В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из "Огонька". Рядом широко улыбался Гагарин". И сейчас портреты на месте. А еще там очень низкий потолок, стоит кровать, на которой Довлатов был вынужден спать по диагонали, висят его зонтик, ремень, кепка. Во дворе — желтая бочка с надписью "Пиво", но вот эта колоритная деталь, по словам экскурсовода, никакого отношения к писателю не имеет.До дома Довлатова легко дойти пешком от Бугрово, турбазы "Пушкиногорье", отеля "Арина Р.".Где жить, есть и что покупатьБронировать здесь гостиницы лучше заранее, их немного. Есть, например, "Пушкиногорье" — советская турбаза с достаточно большим номерным фондом. Отель "Арина Р." добавил к названию слово "литературный", к услугам гостей не только жилье и ресторан, но и открытый бассейн. Есть гостевые дома и в усадьбах Петровское, и Тригорское, а также в самом поселке Пушкиногорье с колоритными именами — "Три богатыря", "У Лукоморья", "Петра творенье".Важный момент: сейчас для заселения нужен документ о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справка о наличии антител.Ресторанов в Пушкинских Горах тоже немного, главное — внимательно следить за часами их работы. Например, кафе на турбазе закрывается в 23:00, но еду можно заказать лишь до десяти вечера, потом повара уходят. Некоторые заведения и вовсе работают до восьми-девяти. Сувенирные лавки открыты, как правило, в то время, когда по усадьбам проводятся экскурсии. Можно купить кружки, футболки, блокноты, фляжки с забавными портретами Пушкина, цитатами Довлатова, местные травяные чаи.
https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html
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"Любимая, я в Пушкинских Горах": нескучный отдых в российской глубинке

08:00 02.07.2021 (обновлено: 08:37 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихайловский парк при усадьбе-музее Ганнибалов-Пушкиных "Михайловское" в Псковской области
Михайловский парк при усадьбе-музее Ганнибалов-Пушкиных Михайловское в Псковской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Почти все строения в усадьбах в Пушкинских Горах восстановленные. Но самое главное — чудесная природа — подлинная, именно по этим тропинкам ходил Александр Сергеевич. Дома воссоздавали скрупулезно, по чертежам, привозили мебель, предметы быта XIX века. Не факт, что Анна Керн прогуливалась по аллее, ей посвященной, и, конечно, Татьяна Ларина не объяснялась с Онегиным на белой одинокой скамейке на горе. Однако это легко представить. А уж что касается еще одного гения здешних мест — Сергея Довлатова, то все, что связано с ним, точно настоящее. Об отдыхе в Пушкинских Горах — в материале РИА Новости.

Скучно не будет

"Любимая, я в Пушкинских Горах, здесь без тебя — уныние и скука…" — писал Сергей Довлатов, приехавший в заповедник работать экскурсоводом.

Но обычно тут нет времени тосковать. Гулять по имениям и восхищаться природой можно бесконечно, кажется, все уже просмотрено, но еще 50 метров — и снова потрясающий вид.
К тому же в усадьбах Михайловское, Петровское, Тригорское для гостей устраивают интересные поэтические программы, квесты. Стоит посетить и музейный комплекс "Бугрово" — это восстановленная деревенька — в точности как при Пушкине. Экскурсоводы говорят, что поэт "носил мужицкую рубаху, соломенную шляпу и тростку" и часто приходил в гости к крестьянам.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в музее-мельнице в деревне Бугрово в Псковской области
Сотрудник в музее-мельнице в деревне Бугрово в Псковской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник в музее-мельнице в деревне Бугрово в Псковской области
Еще в Пушкинских Горах постоянно проводят фестивали. Например, в эти выходные, 3 июля, в Бугрово — фольклорный праздник "Горела Купала, горела на Ивана". Через неделю, 10 июля, — гастрономический променад по музею-усадьбе "Тригорское" на праздник "Смородиновый день". А 15-18 июля на территории дома-музея Довлатова в деревне Березине — фестиваль, который так и называется: "Дом Довлатова в Пушкинских Горах".

Три усадьбы и один заповедник

Все усадьбы и музейный комплекс объединены в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское". Находится он в Псковской области в районе поселка Пушкиногорье. Это 114 километров от Пскова, 350 — от Санкт-Петербурга и 650 — от Москвы. Из первых двух городов ходят прямые автобусы, а ближайшая железнодорожная станция Остров расположена в 57 километрах.
Псково-Печерский монастырь
20 июня, 08:00Туризм
Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей
Все усадьбы друг от друга в пешей доступности, но не очень близко, поэтому если времени мало, лучше путешествовать на велосипедах, на машине или такси. Для автомобиля надо приобретать пропуск, который дает право парковаться на стоянках возле имений (стоимость — от 200 рублей, срок действия — три дня). Поехали!

Открыты круглые сутки

Самое главное пушкинское место — это, конечно, Михайловское. Музей здесь открыли 110 лет назад, а до этого времени в имении был дом для пожилых литераторов.
Подлинный дом Пушкина сгорел во время революции, но позже его восстановили. В годы Великой Отечественной войны снова сожгли, а после опять воссоздали и отреставрировали.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Михайловский парк при усадьбе-музее "Михайловское" в Псковской области

Михайловский парк при усадьбе-музее Ганнибалов-Пушкиных Михайловское в Псковской области
1 из 4

Михайловский парк при усадьбе-музее "Михайловское" в Псковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Светлана БаеваВид на дом в Михайловском
Вид на дом в Михайловском
2 из 4
Вид на дом в Михайловском
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Усадьба-музей Ганнибалов-Пушкиных "Михайловское"

Усадьба-музей Ганнибалов-Пушкиных Михайловское в Псковской области
3 из 4

Усадьба-музей Ганнибалов-Пушкиных "Михайловское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Еланчук / Перейти в фотобанк

Домик няни А. С. Пушкина — Арины Родионовны. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".

Домик няни А.С. Пушкина - Арины Родионовны. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина Михайловское
4 из 4

Домик няни А. С. Пушкина — Арины Родионовны. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".

© РИА Новости / Еланчук
Перейти в фотобанк
1 из 4

Михайловский парк при усадьбе-музее "Михайловское" в Псковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 4
Вид на дом в Михайловском
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4

Усадьба-музей Ганнибалов-Пушкиных "Михайловское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 4

Домик няни А. С. Пушкина — Арины Родионовны. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".

© РИА Новости / Еланчук
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Например, кабинет сделан по воспоминаниям современников, переписке поэта, его произведениям. Так что легко представить себе, в каких условиях жил и творил Пушкин.

"Туристическим объектом тут можно назвать все. Например, вечером, когда я шла по поляне, меня встретил табун лошадей и тут же был большой невероятный соломенный заяц, — рассказывает путешественница Инга Мотова. — Вид на озера Кучане и Маленец, на пойму реки Сороть, открывающийся за домом, можно смело считать одним из самых красивых в мире".

© РИА Новости / Светлана БаеваВид в Михайловском
Вид в Михайловском
1 из 2
Вид в Михайловском
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваЗаяц в Михайловском
Заяц в Михайловском
2 из 2
Заяц в Михайловском
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
Вид в Михайловском
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Заяц в Михайловском
© РИА Новости / Светлана Баева
Туристы советуют приезжать на экскурсии днем, кассы в основном работают до 17:30 (по субботам до 19:30). Стоимость билетов от 150 рублей (380 — с осмотром дома и флигелей). А если хочется побродить в одиночестве, например, по алее Анны Керн, то вечером. Усадьбы открыты. Из диалога с охранником имения:
— До которого часа можно гулять здесь?
— Хоть до полуночи, пока комары не съедят.
Действительно, ближе к 23:00 возникает ощущение, что уже практически съели. Репелленты нужно брать обязательно.

От Ганнибалов до Онегина

Имение Петровское расположено в двух километрах от Михайловского, дальше по дороге от Пушкиногорья . Это родовое поместье предков поэта, Ганнибалов. Здесь Александр Сергеевич встречался с двоюродным дедом Петром Ганнибалом. Сама усадьба была сожжена во время революции и позже воссоздана, но вот старый ландшафтный парк, такой Петергоф в миниатюре, — частично сохранился. Можно пройтись по липовой аллее, заглянуть в "зеленый кабинет" (любимое место отдыха деда поэта). Почти на самом берегу озера Кучане стоит беседка-грот — тут получаются отличные панорамные фотографии и селфи.
© РИА Новости / Светлана Баева

В имении Петровское

В имение Петровское
1 из 8

В имении Петровское

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дом-музей П. А. и В. П. Ганнибалов в усадьбе-музее Ганнибалов "Петровское"

Дом-музей П.А. и В.П. Ганнибалов в усадьбе-музее Ганнибалов Петровское в Псковской области
2 из 8

Дом-музей П. А. и В. П. Ганнибалов в усадьбе-музее Ганнибалов "Петровское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дом-музей в Петровском

Дом-музей П.А. и В.П. Ганнибалов в усадьбе-музее Ганнибалов Петровское в Псковской области
3 из 8

Дом-музей в Петровском

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Интерьеры дома-музея П. А. и В. П. Ганнибалов в усадьбе "Петровское"

Дом-музей П.А. и В.П. Ганнибалов в усадьбе-музее Ганнибалов Петровское в Псковской области
4 из 8

Интерьеры дома-музея П. А. и В. П. Ганнибалов в усадьбе "Петровское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дом-музей А. П. Ганнибала

Дом-музей А.П. Ганнибала в усадьбе-музее Ганнибалов Петровское в Псковской области
5 из 8

Дом-музей А. П. Ганнибала

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Интерьеры дома-музея А. П. Ганнибала

Дом-музей А.П. Ганнибала в усадьбе-музее Ганнибалов Петровское в Псковской области
6 из 8

Интерьеры дома-музея А. П. Ганнибала

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана БаеваГрот-беседка в Петровском
Грот-беседка в Петровском
7 из 8
Грот-беседка в Петровском
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВид в усадьбе Петровское
Вид в усадьбе Петровское
8 из 8
Вид в усадьбе Петровское
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 8

В имении Петровское

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 8

Дом-музей П. А. и В. П. Ганнибалов в усадьбе-музее Ганнибалов "Петровское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 8

Дом-музей в Петровском

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 8

Интерьеры дома-музея П. А. и В. П. Ганнибалов в усадьбе "Петровское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 8

Дом-музей А. П. Ганнибала

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 8

Интерьеры дома-музея А. П. Ганнибала

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 8
Грот-беседка в Петровском
© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 8
Вид в усадьбе Петровское
© РИА Новости / Светлана Баева
Тригорское — имение друзей Пушкина семейства Осиповых-Вульф. Сами обитатели усадьбы были уверены, что они — прототипы Лариных. Тут есть "аллея Татьяны", "скамья Онегина".
Любопытен и дом — это здание бывшей полотняной фабрики, которое хозяева приспособили под жилье еще в начале 1820-х. Среди экспонатов, хранящихся здесь, копии рукописей романа "Евгений Онегин", а также автопортреты и рисунки Пушкина.
Очень интересные отношения связывали поэта с юной дочкой хозяев имения Евпраксией Вульф. "Предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал..." — писал о ней классик. Находится Тригорское в стороне от остальных усадеб, на машине от Михайловского — 13 километров, пешком через лес — пять. Пушкин ходил.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вид на долину реки Сороти из села Тригорское

Вид на долину реки Сороть из села Тригорское
1 из 8

Вид на долину реки Сороти из села Тригорское

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вид на музей-усадьбу друзей А. С. Пушкина помещиков Осиповых-Вульф в селе Тригорское

Вид на музей-усадьбу друзей А.С. Пушкина помещиков Осиповых-Вульф в селе Тригорское
2 из 8

Вид на музей-усадьбу друзей А. С. Пушкина помещиков Осиповых-Вульф в селе Тригорское

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дом-музей Осиповых-Вульф в усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

Дом-музей Осиповых-Вульф в усадьбе-музее Осиповых-Вульф Тригорское в Псковской области
3 из 8

Дом-музей Осиповых-Вульф в усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В доме-музее Осиповых-Вульф

Дом-музей Осиповых-Вульф в усадьбе-музее Осиповых-Вульф Тригорское в Псковской области
4 из 8

В доме-музее Осиповых-Вульф

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Дуб уединенный" в Тригорском парке при усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

Дуб уединенный в Тригорском парке при усадьбе-музее Осиповых-Вульф Тригорское в Псковской области
5 из 8

"Дуб уединенный" в Тригорском парке при усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

Дом-музей Осиповых-Вульф в усадьбе-музее Осиповых-Вульф Тригорское в Псковской области
6 из 8

В усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дом-музей Осиповых-Вульф

Дом-музей Осиповых-Вульф в усадьбе-музее Осиповых-Вульф Тригорское в Псковской области
7 из 8

Дом-музей Осиповых-Вульф

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Экспозиция в доме-музее Осиповых-Вульф

Дом-музей Осиповых-Вульф в усадьбе-музее Осиповых-Вульф Тригорское в Псковской области
8 из 8

Экспозиция в доме-музее Осиповых-Вульф

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 8

Вид на долину реки Сороти из села Тригорское

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на музей-усадьбу друзей А. С. Пушкина помещиков Осиповых-Вульф в селе Тригорское

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 8

Дом-музей Осиповых-Вульф в усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 8

В доме-музее Осиповых-Вульф

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 8

"Дуб уединенный" в Тригорском парке при усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 8

В усадьбе-музее Осиповых-Вульф "Тригорское"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 8

Дом-музей Осиповых-Вульф

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 8

Экспозиция в доме-музее Осиповых-Вульф

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В самом поселке Пушкиногорье, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, находится могила поэта, там же и некрополь Ганнибалов-Пушкиных.

Посмотреть "обуденком"

Музейный комплекс "Бугрово" на усадьбы не похож, это маленькая русская деревенька, построенная, правда, в 2007-м, но похожую в свое время мог видеть поэт. Экскурсию там взять нужно обязательно, на ней и псковскому говору научат, и тайны крестьянского быта раскроют. "Например, вы знаете, что такое "обуденком"? — спрашивает гид. — Это значит "одним днем". Показывая баню, она говорит, что это место и самое чистое (мылись же!), и грязное (тут обитали духи, бесы, а банник из них — самый страшный). Крестьянки в бане рожали, а будущий отец бегал вокруг и притворялся беременной женщиной, бесов на себя от жены отвлекал.
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Бугрово
Вид на Бугрово
1 из 8
Вид на Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Музей-мельница в деревне Бугрово

Музей-мельница в деревне Бугрово в Псковской области
2 из 8

Музей-мельница в деревне Бугрово

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Деревня Бугрово

Музей-мельница в деревне Бугрово в Псковской области
3 из 8

Деревня Бугрово

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Светлана БаеваСусеки в Бугрово
Сусеки в Бугрово
4 из 8
Сусеки в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваТелега и сани в Бугрово
Телега и сани в Бугрово
5 из 8
Телега и сани в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваЛапти и портрет Пушкина в Бугрово
Лапти и портрет Пушкина в Бугрово
6 из 8
Лапти и портрет Пушкина в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКорова в Бугрово
Корова в Бугрово
7 из 8
Корова в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКрестьянский быт в Бугрово
Крестьянский быт в Бугрово
8 из 8
Крестьянский быт в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 8
Вид на Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 8

Музей-мельница в деревне Бугрово

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 8

Деревня Бугрово

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 8
Сусеки в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 8
Телега и сани в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 8
Лапти и портрет Пушкина в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 8
Корова в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 8
Крестьянский быт в Бугрово
© РИА Новости / Светлана Баева
В хозяйских постройках можно узнать, как выглядели знаменитые сусеки, курная изба, светелка, где молодые люди присматривались к будущим парам.
Еще одно знаменитое место в районе Пушкиногорья — дом Довлатова в деревне Березино. Вот там все сохранили именно так, как при писателе. Это было не трудно. "В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из "Огонька". Рядом широко улыбался Гагарин". И сейчас портреты на месте. А еще там очень низкий потолок, стоит кровать, на которой Довлатов был вынужден спать по диагонали, висят его зонтик, ремень, кепка. Во дворе — желтая бочка с надписью "Пиво", но вот эта колоритная деталь, по словам экскурсовода, никакого отношения к писателю не имеет.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области

Дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Псковской области
1 из 13

Дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Дом-музей Сергея Довлатова

Дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Псковской области
2 из 13

Дом-музей Сергея Довлатова

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Сосед Анатолий (персонаж Толик в произведении "Заповедник")

Сосед Анатолий (персонаж Толик в произведении Заповедник) у дома-музея Сергея Довлатова в деревне Березино
3 из 13

Сосед Анатолий (персонаж Толик в произведении "Заповедник")

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Кошка у входа в дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области

Кошка у входа в дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино
4 из 13

Кошка у входа в дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Портрет Сергея Довлатова

Дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Псковской области
5 из 13

Портрет Сергея Довлатова

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Фотографии в доме-музее Сергея Довлатова

Дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Псковской области
6 из 13

Фотографии в доме-музее Сергея Довлатова

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Светлана БаеваРемень, кепка и зонт Довлатова
Ремень, кепка и зонт Довлатова
7 из 13
Ремень, кепка и зонт Довлатова
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Комната, где жил Сергей Довлатов

Комната, где жил Сергей Довлатов в доме-музее писателя в деревне Березино Псковской области
8 из 13

Комната, где жил Сергей Довлатов

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Светлана БаеваКровать, на которой спал Довлатов
Кровать, на которой спал Довлатов
9 из 13
Кровать, на которой спал Довлатов
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВ доме-музее Сергея Довлатова
В доме-музее Сергея Довлатова
10 из 13
В доме-музее Сергея Довлатова
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваНа территории дома-музея Довлатова
На территории дома-музея Довлатова
11 из 13
На территории дома-музея Довлатова
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваДом-музей Сергея Довлатова и сцена
Дом-музей Сергея Довлатова и сцена
12 из 13
Дом-музей Сергея Довлатова и сцена
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваБочка на территории дома-музея Довлатова
Бочка на территории дома-музея Довлатова
13 из 13
Бочка на территории дома-музея Довлатова
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 13

Дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Дом-музей Сергея Довлатова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сосед Анатолий (персонаж Толик в произведении "Заповедник")

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Кошка у входа в дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Портрет Сергея Довлатова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Фотографии в доме-музее Сергея Довлатова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 13
Ремень, кепка и зонт Довлатова
© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 13

Комната, где жил Сергей Довлатов

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 13
Кровать, на которой спал Довлатов
© РИА Новости / Светлана Баева
10 из 13
В доме-музее Сергея Довлатова
© РИА Новости / Светлана Баева
11 из 13
На территории дома-музея Довлатова
© РИА Новости / Светлана Баева
12 из 13
Дом-музей Сергея Довлатова и сцена
© РИА Новости / Светлана Баева
13 из 13
Бочка на территории дома-музея Довлатова
© РИА Новости / Светлана Баева
До дома Довлатова легко дойти пешком от Бугрово, турбазы "Пушкиногорье", отеля "Арина Р.".

Где жить, есть и что покупать

Бронировать здесь гостиницы лучше заранее, их немного. Есть, например, "Пушкиногорье" — советская турбаза с достаточно большим номерным фондом. Отель "Арина Р." добавил к названию слово "литературный", к услугам гостей не только жилье и ресторан, но и открытый бассейн. Есть гостевые дома и в усадьбах Петровское, и Тригорское, а также в самом поселке Пушкиногорье с колоритными именами — "Три богатыря", "У Лукоморья", "Петра творенье".
Важный момент: сейчас для заселения нужен документ о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справка о наличии антител.
Ресторанов в Пушкинских Горах тоже немного, главное — внимательно следить за часами их работы. Например, кафе на турбазе закрывается в 23:00, но еду можно заказать лишь до десяти вечера, потом повара уходят. Некоторые заведения и вовсе работают до восьми-девяти. Сувенирные лавки открыты, как правило, в то время, когда по усадьбам проводятся экскурсии. Можно купить кружки, футболки, блокноты, фляжки с забавными портретами Пушкина, цитатами Довлатова, местные травяные чаи.
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