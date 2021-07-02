https://ria.ru/20210702/pushkinogore-1739269086.html

"Любимая, я в Пушкинских Горах": нескучный отдых в российской глубинке

"Любимая, я в Пушкинских Горах": нескучный отдых в российской глубинке - РИА Новости, 02.07.2021

"Любимая, я в Пушкинских Горах": нескучный отдых в российской глубинке

Почти все строения в усадьбах в Пушкинских Горах восстановленные. Но самое главное — чудесная природа — подлинная, именно по этим тропинкам ходил Александр... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:37

туризм

отдых в россии 2021 летом

куда поехать

куда поехать в выходные

туризм

маршруты - туризм

сергей довлатов

александр пушкин

псковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739236148_159:443:3011:2047_1920x0_80_0_0_a5cdda294f55e718d1e5fd807b26c666.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Почти все строения в усадьбах в Пушкинских Горах восстановленные. Но самое главное — чудесная природа — подлинная, именно по этим тропинкам ходил Александр Сергеевич. Дома воссоздавали скрупулезно, по чертежам, привозили мебель, предметы быта XIX века. Не факт, что Анна Керн прогуливалась по аллее, ей посвященной, и, конечно, Татьяна Ларина не объяснялась с Онегиным на белой одинокой скамейке на горе. Однако это легко представить. А уж что касается еще одного гения здешних мест — Сергея Довлатова, то все, что связано с ним, точно настоящее. Об отдыхе в Пушкинских Горах — в материале РИА Новости.Скучно не будетНо обычно тут нет времени тосковать. Гулять по имениям и восхищаться природой можно бесконечно, кажется, все уже просмотрено, но еще 50 метров — и снова потрясающий вид. К тому же в усадьбах Михайловское, Петровское, Тригорское для гостей устраивают интересные поэтические программы, квесты. Стоит посетить и музейный комплекс "Бугрово" — это восстановленная деревенька — в точности как при Пушкине. Экскурсоводы говорят, что поэт "носил мужицкую рубаху, соломенную шляпу и тростку" и часто приходил в гости к крестьянам.Еще в Пушкинских Горах постоянно проводят фестивали. Например, в эти выходные, 3 июля, в Бугрово — фольклорный праздник "Горела Купала, горела на Ивана". Через неделю, 10 июля, — гастрономический променад по музею-усадьбе "Тригорское" на праздник "Смородиновый день". А 15-18 июля на территории дома-музея Довлатова в деревне Березине — фестиваль, который так и называется: "Дом Довлатова в Пушкинских Горах". Три усадьбы и один заповедникВсе усадьбы и музейный комплекс объединены в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское". Находится он в Псковской области в районе поселка Пушкиногорье. Это 114 километров от Пскова, 350 — от Санкт-Петербурга и 650 — от Москвы. Из первых двух городов ходят прямые автобусы, а ближайшая железнодорожная станция Остров расположена в 57 километрах. Все усадьбы друг от друга в пешей доступности, но не очень близко, поэтому если времени мало, лучше путешествовать на велосипедах, на машине или такси. Для автомобиля надо приобретать пропуск, который дает право парковаться на стоянках возле имений (стоимость — от 200 рублей, срок действия — три дня). Поехали!Открыты круглые суткиСамое главное пушкинское место — это, конечно, Михайловское. Музей здесь открыли 110 лет назад, а до этого времени в имении был дом для пожилых литераторов.Подлинный дом Пушкина сгорел во время революции, но позже его восстановили. В годы Великой Отечественной войны снова сожгли, а после опять воссоздали и отреставрировали.Например, кабинет сделан по воспоминаниям современников, переписке поэта, его произведениям. Так что легко представить себе, в каких условиях жил и творил Пушкин.Туристы советуют приезжать на экскурсии днем, кассы в основном работают до 17:30 (по субботам до 19:30). Стоимость билетов от 150 рублей (380 — с осмотром дома и флигелей). А если хочется побродить в одиночестве, например, по алее Анны Керн, то вечером. Усадьбы открыты. Из диалога с охранником имения:— До которого часа можно гулять здесь?— Хоть до полуночи, пока комары не съедят.Действительно, ближе к 23:00 возникает ощущение, что уже практически съели. Репелленты нужно брать обязательно.От Ганнибалов до ОнегинаИмение Петровское расположено в двух километрах от Михайловского, дальше по дороге от Пушкиногорья . Это родовое поместье предков поэта, Ганнибалов. Здесь Александр Сергеевич встречался с двоюродным дедом Петром Ганнибалом. Сама усадьба была сожжена во время революции и позже воссоздана, но вот старый ландшафтный парк, такой Петергоф в миниатюре, — частично сохранился. Можно пройтись по липовой аллее, заглянуть в "зеленый кабинет" (любимое место отдыха деда поэта). Почти на самом берегу озера Кучане стоит беседка-грот — тут получаются отличные панорамные фотографии и селфи.Тригорское — имение друзей Пушкина семейства Осиповых-Вульф. Сами обитатели усадьбы были уверены, что они — прототипы Лариных. Тут есть "аллея Татьяны", "скамья Онегина".Любопытен и дом — это здание бывшей полотняной фабрики, которое хозяева приспособили под жилье еще в начале 1820-х. Среди экспонатов, хранящихся здесь, копии рукописей романа "Евгений Онегин", а также автопортреты и рисунки Пушкина. Очень интересные отношения связывали поэта с юной дочкой хозяев имения Евпраксией Вульф. "Предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал..." — писал о ней классик. Находится Тригорское в стороне от остальных усадеб, на машине от Михайловского — 13 километров, пешком через лес — пять. Пушкин ходил.В самом поселке Пушкиногорье, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, находится могила поэта, там же и некрополь Ганнибалов-Пушкиных.Посмотреть "обуденком" Музейный комплекс "Бугрово" на усадьбы не похож, это маленькая русская деревенька, построенная, правда, в 2007-м, но похожую в свое время мог видеть поэт. Экскурсию там взять нужно обязательно, на ней и псковскому говору научат, и тайны крестьянского быта раскроют. "Например, вы знаете, что такое "обуденком"? — спрашивает гид. — Это значит "одним днем". Показывая баню, она говорит, что это место и самое чистое (мылись же!), и грязное (тут обитали духи, бесы, а банник из них — самый страшный). Крестьянки в бане рожали, а будущий отец бегал вокруг и притворялся беременной женщиной, бесов на себя от жены отвлекал.В хозяйских постройках можно узнать, как выглядели знаменитые сусеки, курная изба, светелка, где молодые люди присматривались к будущим парам.Еще одно знаменитое место в районе Пушкиногорья — дом Довлатова в деревне Березино. Вот там все сохранили именно так, как при писателе. Это было не трудно. "В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из "Огонька". Рядом широко улыбался Гагарин". И сейчас портреты на месте. А еще там очень низкий потолок, стоит кровать, на которой Довлатов был вынужден спать по диагонали, висят его зонтик, ремень, кепка. Во дворе — желтая бочка с надписью "Пиво", но вот эта колоритная деталь, по словам экскурсовода, никакого отношения к писателю не имеет.До дома Довлатова легко дойти пешком от Бугрово, турбазы "Пушкиногорье", отеля "Арина Р.".Где жить, есть и что покупатьБронировать здесь гостиницы лучше заранее, их немного. Есть, например, "Пушкиногорье" — советская турбаза с достаточно большим номерным фондом. Отель "Арина Р." добавил к названию слово "литературный", к услугам гостей не только жилье и ресторан, но и открытый бассейн. Есть гостевые дома и в усадьбах Петровское, и Тригорское, а также в самом поселке Пушкиногорье с колоритными именами — "Три богатыря", "У Лукоморья", "Петра творенье".Важный момент: сейчас для заселения нужен документ о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справка о наличии антител.Ресторанов в Пушкинских Горах тоже немного, главное — внимательно следить за часами их работы. Например, кафе на турбазе закрывается в 23:00, но еду можно заказать лишь до десяти вечера, потом повара уходят. Некоторые заведения и вовсе работают до восьми-девяти. Сувенирные лавки открыты, как правило, в то время, когда по усадьбам проводятся экскурсии. Можно купить кружки, футболки, блокноты, фляжки с забавными портретами Пушкина, цитатами Довлатова, местные травяные чаи.

https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html

https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, маршруты - туризм, сергей довлатов, александр пушкин, псковская область