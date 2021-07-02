В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
04:53 02.07.2021 (обновлено: 07:45 02.07.2021)
Украинский эксперт обвинил Россию в обвале оружейного экспорта страны
Эксперт пожаловался, что после 2014 года Украина очень сильно просела на международном рынке вооружения. "Потеряли многие рынки, уменьшились объемы", - отметил он.
По его словам, это объясняется конкуренцией на рынке и тем, что украинская армия с началом конфликта на востоке страны стала остро нуждаться в вооружении и технике. "Конкуренты тоже не дремлют. Та же Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия", - сказал Бадрак.
Также он обвинил Россию в создании "больших" преград для Украины на рынке вооружения. "Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее", - утверждает Бадрак.
При этом он заявил, что в настоящий момент Киев восстанавливает свои позиции на рынке и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия якобы испытывает "технологический спад" и "технологическую деградацию".
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В октябре прошлого года генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря сообщал, что украинский ВПК утратил конкурентоспособность, давно выпав из первой десятки мировых экспортеров оружия.
В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.
По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка".