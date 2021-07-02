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В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений - РИА Новости, 02.07.2021
В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
Оружейный экспорт Украины обвалился в том числе из-за "злонамеренных" действий России, такое заявление в эфире канала UkrLife сделал украинский военный эксперт... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T04:53
2021-07-02T07:45
россия
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
укрспецэкспорт
петр порошенко
игорь коротченко
украина
в мире
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Оружейный экспорт Украины обвалился в том числе из-за "злонамеренных" действий России, такое заявление в эфире канала UkrLife сделал украинский военный эксперт Валентин Бадрак.Эксперт пожаловался, что после 2014 года Украина очень сильно просела на международном рынке вооружения. "Потеряли многие рынки, уменьшились объемы", - отметил он.По его словам, это объясняется конкуренцией на рынке и тем, что украинская армия с началом конфликта на востоке страны стала остро нуждаться в вооружении и технике. "Конкуренты тоже не дремлют. Та же Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия", - сказал Бадрак.Также он обвинил Россию в создании "больших" преград для Украины на рынке вооружения. "Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее", - утверждает Бадрак.При этом он заявил, что в настоящий момент Киев восстанавливает свои позиции на рынке и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия якобы испытывает "технологический спад" и "технологическую деградацию".В октябре прошлого года генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря сообщал, что украинский ВПК утратил конкурентоспособность, давно выпав из первой десятки мировых экспортеров оружия.В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка".
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россия, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), укрспецэкспорт, петр порошенко, игорь коротченко, украина, в мире
В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
04:53 02.07.2021 (обновлено: 07:45 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание ГК "Укроборонпром" в Киеве
Здание ГК Укроборонпром в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский эксперт обвинил Россию в обвале оружейного экспорта страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Оружейный экспорт Украины обвалился в том числе из-за "злонамеренных" действий России, такое заявление в эфире канала UkrLife сделал украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
Эксперт пожаловался, что после 2014 года Украина очень сильно просела на международном рынке вооружения. "Потеряли многие рынки, уменьшились объемы", - отметил он.
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По его словам, это объясняется конкуренцией на рынке и тем, что украинская армия с началом конфликта на востоке страны стала остро нуждаться в вооружении и технике. "Конкуренты тоже не дремлют. Та же Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия", - сказал Бадрак.
Также он обвинил Россию в создании "больших" преград для Украины на рынке вооружения. "Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее", - утверждает Бадрак.
При этом он заявил, что в настоящий момент Киев восстанавливает свои позиции на рынке и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия якобы испытывает "технологический спад" и "технологическую деградацию".
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В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.
По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка".
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