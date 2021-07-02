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На Design Day 2050 презентована программа по промышленному дизайну

На Design Day 2050 презентована программа по промышленному дизайну - РИА Новости, 02.07.2021

На Design Day 2050 презентована программа по промышленному дизайну

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ и НИТУ "МИСиС" на II Международной конференции Design Day 2050 презентовали совместную, уникальную РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:10

2021-07-02T14:10

2021-07-02T14:10

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МОСКВА, 2 июл — 2050.ЛАБ. Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ и НИТУ "МИСиС" на II Международной конференции Design Day 2050 презентовали совместную, уникальную для России, магистерскую программу "Промышленный дизайн и инжиниринг". Мероприятие является самым масштабным событием в сфере промышленного дизайна России. Его главная тема – "Дизайн-образование: от традиций к новаторству". Запись конференции можно посмотреть в YouTube. Магистерскую программу представили генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская и первый проректор НИТУ "МИСиС" Сергей Салихов. "Эксклюзивная магистерская программа создана как ответ на запрос бизнеса на промышленный дизайн. У индустриальных предприятий появилось понимание, что промышленный дизайн – та самая точка рождения инноваций: не просто проводник изменений, а их создатель, который стимулирует развитие общества, промышленности и экономики в целом", – подчеркнула Дарья Топильская. Магистерская программа – первый и единственный в России образовательный проект подготовки профессионалов такого уровня, которые владеют научными, творческими и технологическими методами проектной деятельности в индустрии промышленного дизайна и инжиниринга.Программа открывается на базе Института информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН) с 1 сентября, приемная кампания в разгаре. "Развитие промышленного дизайна и инжиниринга в сочетании с прорывными технологиями, которыми магистранты овладевают в ИТКН, позволит повысить конкурентоспособность отечественных предприятий и ускорить становление цифровой эпохи. Сегодня дизайн стал стратегическим инструментом для инновационного прорыва во всех сферах жизни. Выпускники программы смогут работать в любой отрасли экономики, получат востребованную и, что немаловажно, хорошо оплачиваемую профессию", – сказал Сергей Салихов. С первого дня обучения магистранты будут интегрированы в дизайн-сообщество. Ведущие преподаватели страны передадут обучающимся глубокие теоретические знания, которые магистранты смогут применить на практике, решая реальные задачи бизнеса. Важность такого подхода подтвердили спикеры круглого стола "Как учить дизайну? Тренды, вызовы, запрос от бизнеса". В их числе президент Союза дизайнеров Виталий Ставицкий, куратор программы "Промышленный дизайн" БВШД Владимир Шипилов, основатель дизайн-студии Man&Technologies Михаил Крапивной, руководитель центра дизайна МТС Алексей Чупин и шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что образование – крепкая база, позволяющая лучше понимать рабочие процессы на практике. Ключевую роль здесь играют наставники и преподаватели, которые могут поделиться личным опытом. Кроме того, нужно вводить в программы обучения актуальные предметы, чтобы помочь учащимся ориентироваться в современных трендах и технологиях. Тренды в сфере промышленного дизайна также стали темой конференции. Генеральный директор 2050.АТ Максим Канищев – один из преподавателей магистерской программы, рассказал о карбоноэффективном дизайне – новом и перспективном направлении, связанном с сохранением экологии. Специалисты, которые владеют навыками карбоноэффективного проектирования, долгие годы будут востребованы во всем мире, так как предприятиям необходимо будет изменять производство. Директор по промышленному дизайну CATIA Dassault Systemes Томас Балле рассказал о новых подходах к креативности, переходе от создания дизайна продукта к созданию опыта.О своем опыте работы, традициях индустрии рассказали мэтры автомобильного дизайна. В ходе public talk Игорь Зайцев, которому удалось сделать "Москвич-2140" люксовым, и директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко совершили экскурс в историю, обсудили курьезные и поучительные моменты создания самого народного советского автомобиля. "Дизайн – не рисование картинок. Это самое страшное заблуждение. Картинка – лишь визуальное отображение идеи. Она должна базироваться на знаниях, опыте, понимании материалов", - сказал Игорь Зайцев, отвечая на вопрос, какие качества нужны дизайнеру. Стив Маттин, который после 18 лет работы в Mercedes и 4 лет в Volvo переехал в Россию и создал фирменный Х-стиль LADA, рассказал о своей карьере, идеях и смыслах, которые закладывал в ДНК-бренд марки. В рамках конференции прошел конкурс новаторского дизайн-проектирования Design Challenge. Утром участникам сообщили задание: проработать эскизный вариант формы концепт-кара, а через несколько часов молодое поколение дизайнеров уже защищало проекты перед авторитетным жюри. В его состав вошли директор дизайн-студии 2050.ЛАБ Максим Чащин, старший дизайнер Константин Таранов, конструктор Иван Рузаев, преподаватель магистерской программы "Промышленный дизайн и инжиниринг" Владимир Рябов, старший технический специалист Dassault Systemes Семен Лях, а также руководитель по работе с академическим сообществом Dassault Systemes Марина Львова. Победителем Design Challenge и обладателем приза Apple iPad Pro 11 стала Елена Титова. Design Day 2050 – самое масштабное событие в сфере промышленного дизайна России. Международная конференция входит в пул мероприятий World Design Organization, связанных с ежегодным празднованием Международного дня промышленного дизайна.Партнеры Design Day 2050: НИТУ "МИСиС", Dassault Systemes, WDO, Музей Транспорта Москвы, ОЭЗ "Москва", 2050АТ, Союз дизайнеров России. Специальный партнер: Elle Decoration.Инфопартнеры Design Day 2050: Architime.ru, Первый цифровой, DesignNews.ru, Design-Mate, Archi.ru, TATLIN, Say-hi, ПРО БИЗНЕС, RUSBASE и Estetmag.Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи компании обладают опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы. 2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления. Стратегические партнеры - ТМХ, "ЛокоТех", Ctrl2GO, Autodesk, НИТУ МИСиС.Контакты:Татьяна АлексееваPR-директор 2050.ЛАБ+7 (910) 430-23-86press@2050lab.ru2050lab.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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пресс-релизы