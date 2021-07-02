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Толстой призвал увеличить компенсацию за осложнения после прививок

Толстой призвал увеличить компенсацию за осложнения после прививок - РИА Новости, 02.07.2021

Толстой призвал увеличить компенсацию за осложнения после прививок

Ответственность государства за поствакцинальные осложнения у населения должна быть четко прописана законодательно, и она должна "полностью соответствовать... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:28

2021-07-02T16:28

2021-07-02T16:28

россия

николай николаев (депутат)

телеканал царьград

петр толстой

здоровье - общество

госдума рф

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ответственность государства за поствакцинальные осложнения у населения должна быть четко прописана законодательно, и она должна "полностью соответствовать тяжести последствий от введения вакцины", заявил в пятницу РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Ранее с предложением усилить ответственность государства за возможные поствакцинальные осложнения выступил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия"). Так, в интервью телеканалу "Царьград" он заявил, что нынешних установленных компенсаций от государства в размере 30 тысяч рублей в случае, если человек умер вследствие какой-либо прививки, и 10 тысяч рублей - если получил из-за нее инвалидность, явно недостаточно."Если норма об ответственности государства за поствакцинальные осложнения будет прописана законодательно, это будет справедливо. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу своего коллеги Николаева. И ответственность эта должна быть не в размере 10 тысяч рублей, а полностью соответствовать тяжести последствий от введения вакцины", - сказал Толстой.При этом, добавил он, "это касается любых прививок – не только от коронавируса".Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что именно стремлением избежать локдауна объясняется введение в ряде регионов обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, указал глава государства, выразив надежду, что предубеждение некоторых россиян против прививок будет проходить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай николаев (депутат), телеканал царьград, петр толстой, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, владимир путин