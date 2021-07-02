Толстой призвал увеличить компенсацию за осложнения после прививок
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой оценил идею усилить ответственность государства за осложнения после прививок
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ответственность государства за поствакцинальные осложнения у населения должна быть четко прописана законодательно, и она должна "полностью соответствовать тяжести последствий от введения вакцины", заявил в пятницу РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее с предложением усилить ответственность государства за возможные поствакцинальные осложнения выступил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия"). Так, в интервью телеканалу "Царьград" он заявил, что нынешних установленных компенсаций от государства в размере 30 тысяч рублей в случае, если человек умер вследствие какой-либо прививки, и 10 тысяч рублей - если получил из-за нее инвалидность, явно недостаточно.
"Если норма об ответственности государства за поствакцинальные осложнения будет прописана законодательно, это будет справедливо. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу своего коллеги Николаева. И ответственность эта должна быть не в размере 10 тысяч рублей, а полностью соответствовать тяжести последствий от введения вакцины", - сказал Толстой.
При этом, добавил он, "это касается любых прививок – не только от коронавируса".
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что именно стремлением избежать локдауна объясняется введение в ряде регионов обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, указал глава государства, выразив надежду, что предубеждение некоторых россиян против прививок будет проходить.
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