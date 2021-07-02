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Житель Нижнего Новгорода, убивший любовницу, получил срок

Житель Нижнего Новгорода, убивший любовницу, получил срок - РИА Новости, 02.07.2021

Житель Нижнего Новгорода, убивший любовницу, получил срок

Житель Нижегородской области осужден на 22 года за убийство девушки, тело которой было обнаружено в водоеме в Нижнем Новгороде, а также за преступления против... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:47

2021-07-02T15:47

2021-07-02T15:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 22 года за убийство девушки, тело которой было обнаружено в водоеме в Нижнем Новгороде, а также за преступления против половой неприкосновенности, совершенные много лет назад, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Следствием и судом установлено, что 11 июля 2020 года в малолюдном месте на территории заповедника "Малышевские гривы" в Автозаводском районе подсудимый встретился со своей знакомой, которая угрожала ему тем, что сообщит его супруге об их отношениях. Поссорившись на этой почве, он оглушил девушку, обмотал голову и шею скотчем и задушил ее. Тело он сбросил в водоем и скрылся с места происшествия. Затем он попросил свою знакомую, которая знала о совершенном убийстве, помочь скрыть следы преступления. Женщина сожгла вещи убитой и дала ложные оказания об обстоятельствах обнаружения ее тела.Региональный СУСК отмечает, что в ходе расследования уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство) была установлена причастность обвиняемого к совершению двух преступлений против половой неприкосновенности малолетней и несовершеннолетней, совершенных им 12 и 8 лет назад.Так, в октябре 2009 года он, увидев на улице Семашко 12-летнюю девочку, возвращающую из школы, схватил ее за руку, силой завел на территорию заброшенного дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. А в октябре 2013 года на улице Родионова под предлогом трудоустройства он встретился с 16-летней девушкой, завел ее на безлюдный участок леса и под угрозой применения пневматического пистолета покушался на ее изнасилование. Девушка оказала активное сопротивление и убежала.В ходе предварительного расследования мужчина не признал вину, он был заключен под стражу.Суд признал мужчину виновным в убийстве (статья 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней (часть 4 статье 132 УК РФ), покушении на изнасилование несовершеннолетней (часть 3 статьи 131 УК РФ). "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что женщине, обвиняемой в укрывательстве преступлений (статья 316 УК РФ), судом назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210626/arest-1738702554.html

https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия