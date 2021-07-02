Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/prigovor-1739618478.html
Житель Нижнего Новгорода, убивший любовницу, получил срок
Житель Нижнего Новгорода, убивший любовницу, получил срок - РИА Новости, 02.07.2021
Житель Нижнего Новгорода, убивший любовницу, получил срок
Житель Нижегородской области осужден на 22 года за убийство девушки, тело которой было обнаружено в водоеме в Нижнем Новгороде, а также за преступления против... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:47
2021-07-02T15:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 22 года за убийство девушки, тело которой было обнаружено в водоеме в Нижнем Новгороде, а также за преступления против половой неприкосновенности, совершенные много лет назад, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Следствием и судом установлено, что 11 июля 2020 года в малолюдном месте на территории заповедника "Малышевские гривы" в Автозаводском районе подсудимый встретился со своей знакомой, которая угрожала ему тем, что сообщит его супруге об их отношениях. Поссорившись на этой почве, он оглушил девушку, обмотал голову и шею скотчем и задушил ее. Тело он сбросил в водоем и скрылся с места происшествия. Затем он попросил свою знакомую, которая знала о совершенном убийстве, помочь скрыть следы преступления. Женщина сожгла вещи убитой и дала ложные оказания об обстоятельствах обнаружения ее тела.Региональный СУСК отмечает, что в ходе расследования уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство) была установлена причастность обвиняемого к совершению двух преступлений против половой неприкосновенности малолетней и несовершеннолетней, совершенных им 12 и 8 лет назад.Так, в октябре 2009 года он, увидев на улице Семашко 12-летнюю девочку, возвращающую из школы, схватил ее за руку, силой завел на территорию заброшенного дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. А в октябре 2013 года на улице Родионова под предлогом трудоустройства он встретился с 16-летней девушкой, завел ее на безлюдный участок леса и под угрозой применения пневматического пистолета покушался на ее изнасилование. Девушка оказала активное сопротивление и убежала.В ходе предварительного расследования мужчина не признал вину, он был заключен под стражу.Суд признал мужчину виновным в убийстве (статья 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней (часть 4 статье 132 УК РФ), покушении на изнасилование несовершеннолетней (часть 3 статьи 131 УК РФ). "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что женщине, обвиняемой в укрывательстве преступлений (статья 316 УК РФ), судом назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210626/arest-1738702554.html
https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
Житель Нижнего Новгорода, убивший любовницу, получил срок
15:47 02.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Житель Нижнего Новгорода, убивший любовницу, получил срок

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 22 года за убийство девушки, тело которой было обнаружено в водоеме в Нижнем Новгороде, а также за преступления против половой неприкосновенности, совершенные много лет назад, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 11 июля 2020 года в малолюдном месте на территории заповедника "Малышевские гривы" в Автозаводском районе подсудимый встретился со своей знакомой, которая угрожала ему тем, что сообщит его супруге об их отношениях. Поссорившись на этой почве, он оглушил девушку, обмотал голову и шею скотчем и задушил ее. Тело он сбросил в водоем и скрылся с места происшествия. Затем он попросил свою знакомую, которая знала о совершенном убийстве, помочь скрыть следы преступления. Женщина сожгла вещи убитой и дала ложные оказания об обстоятельствах обнаружения ее тела.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 05:22
В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
Региональный СУСК отмечает, что в ходе расследования уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство) была установлена причастность обвиняемого к совершению двух преступлений против половой неприкосновенности малолетней и несовершеннолетней, совершенных им 12 и 8 лет назад.
Так, в октябре 2009 года он, увидев на улице Семашко 12-летнюю девочку, возвращающую из школы, схватил ее за руку, силой завел на территорию заброшенного дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. А в октябре 2013 года на улице Родионова под предлогом трудоустройства он встретился с 16-летней девушкой, завел ее на безлюдный участок леса и под угрозой применения пневматического пистолета покушался на ее изнасилование. Девушка оказала активное сопротивление и убежала.
В ходе предварительного расследования мужчина не признал вину, он был заключен под стражу.
Суд признал мужчину виновным в убийстве (статья 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней (часть 4 статье 132 УК РФ), покушении на изнасилование несовершеннолетней (часть 3 статьи 131 УК РФ). "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что женщине, обвиняемой в укрывательстве преступлений (статья 316 УК РФ), судом назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 17:18
Житель Ленобласти убил жену и вместе с ее матерью пытался спрятать тело
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния