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Губернатор назвал причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
Губернатор назвал причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 02.07.2021
Губернатор назвал причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
Причиной ЧП в жилом доме в Нижнем Новгороде стало неосторожное обращение с газовым баллоном, сказал губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:41
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россия
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Причиной ЧП в жилом доме в Нижнем Новгороде стало неосторожное обращение с газовым баллоном, сказал губернатор Глеб Никитин."Это, по сути, человеческий фактор", — добавил он, подчеркнув, что о халатном оказании услуг речь не идет.Житель дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде пытался распилить старый газовый баллон, из-за чего и произошло ЧП, позже добавил губернатор Глеб Никитин."Причина – мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить", - написал Никитин в своем аккаунте в Instagram. Ранее стало известно, что на улице Светлоярской утром произошел взрыв газа. Три человека пострадали, двоих госпитализировали с ожогами, еще одного — с травмами. Шестьдесят одного жильца эвакуировали и временно разместили в школе.В здании разрушены межэтажные перекрытия, выбиты стекла. Открытого горения не было.Известно, что дом построили более 60 лет назад. Пострадавшим окажут помощь.
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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
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видео, россия, нижний новгород, происшествия
Губернатор назвал причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Причиной ЧП в жилом доме в Нижнем Новгороде стало неосторожное обращение с газовым баллоном, сказал губернатор Глеб Никитин.
2021-07-02T11:41
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Губернатор назвал причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
11:41 02.07.2021 (обновлено: 13:21 02.07.2021)
 

Губернатор Нижегородской области назвал причину взрыва газа в жилом доме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Причиной ЧП в жилом доме в Нижнем Новгороде стало неосторожное обращение с газовым баллоном, сказал губернатор Глеб Никитин.
"Это, по сути, человеческий фактор", — добавил он, подчеркнув, что о халатном оказании услуг речь не идет.
Житель дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде пытался распилить старый газовый баллон, из-за чего и произошло ЧП, позже добавил губернатор Глеб Никитин.
"Причина – мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить", - написал Никитин в своем аккаунте в Instagram.
Ранее стало известно, что на улице Светлоярской утром произошел взрыв газа. Три человека пострадали, двоих госпитализировали с ожогами, еще одного — с травмами. Шестьдесят одного жильца эвакуировали и временно разместили в школе.
В здании разрушены межэтажные перекрытия, выбиты стекла. Открытого горения не было.
Известно, что дом построили более 60 лет назад. Пострадавшим окажут помощь.
 
РоссияНижний НовгородПроисшествия
 
 
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