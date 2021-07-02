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Губернатор назвал причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

Губернатор назвал причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 02.07.2021

Губернатор назвал причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

Причиной ЧП в жилом доме в Нижнем Новгороде стало неосторожное обращение с газовым баллоном, сказал губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:41

2021-07-02T11:41

2021-07-02T13:21

россия

нижний новгород

происшествия

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Причиной ЧП в жилом доме в Нижнем Новгороде стало неосторожное обращение с газовым баллоном, сказал губернатор Глеб Никитин."Это, по сути, человеческий фактор", — добавил он, подчеркнув, что о халатном оказании услуг речь не идет.Житель дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде пытался распилить старый газовый баллон, из-за чего и произошло ЧП, позже добавил губернатор Глеб Никитин."Причина – мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить", - написал Никитин в своем аккаунте в Instagram. Ранее стало известно, что на улице Светлоярской утром произошел взрыв газа. Три человека пострадали, двоих госпитализировали с ожогами, еще одного — с травмами. Шестьдесят одного жильца эвакуировали и временно разместили в школе.В здании разрушены межэтажные перекрытия, выбиты стекла. Открытого горения не было.Известно, что дом построили более 60 лет назад. Пострадавшим окажут помощь.

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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие 2021-07-02T11:41 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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