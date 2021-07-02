https://ria.ru/20210702/priamure-1739599605.html

Глав районов в Приамурье оценят по качеству реагирования на паводки

Глав районов в Приамурье оценят по качеству реагирования на паводки - РИА Новости, 02.07.2021

Глав районов в Приамурье оценят по качеству реагирования на паводки

Деятельность руководителей районов Амурской области будет оцениваться по качеству и скорости оформления документов на выплаты для пострадавших от паводка,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:38

2021-07-02T14:38

2021-07-02T14:38

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

амур (река)

юрий трутнев

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июл – РИА Новости. Деятельность руководителей районов Амурской области будет оцениваться по качеству и скорости оформления документов на выплаты для пострадавших от паводка, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.Гребень паводка смещается вниз по течению Амура, к югу региона, жилые дома постепенно освобождаются от воды."Более двух тысяч граждан уже вернулись в свои дома. Вы же знаете, какие там сейчас условия, понимаете, что им срочно необходимы деньги на строительные материалы для восстановления жилья, приобретение предметов первой необходимости. Мы должны оформлять документы в самые короткие сроки. Мобилизуйте свои ресурсы. По качеству и скорости этой работы во многом будет дана оценка деятельности руководителей в районах", - обратился Орлов к главам районов, его цитирует правительство Приамурья.Со ссылкой на министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Севостьянова власти сообщают, что в области остаётся подтоплен 351 жилой дом и 1135 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 256 человек, в том числе 104 ребенка, ещё 435 человек, эвакуированные из зоны паводка, размещены у родственников."В десяти муниципальных образованиях создано 15 комиссий, из них 14 по оценке причиненного ущерба и одна по признанию жилья аварийным или непригодным для проживания. Уже проверено 220 пакетов документов, в муниципальные образования направлено более 5 миллионов рублей (на выплаты пострадавшим от паводка), большая часть этих средств уже на счетах граждан", - уточняет правительство Приамурья.Более 700 домов пострадали от паводка в Благовещенском районе Амурской области, здесь обрабатывать документы для выплаты пострадавшим от паводка помогают специалисты из Благовещенска и волонтеры. Есть случаи, когда представители администраций не могут связаться с эвакуированными жителями и получить от них заявления на предоставление выплат."Василий Орлов дал поручение в ручном режиме обзвонить всех жителей, которые сейчас находятся у родственников", - добавляют власти.Всех, у кого подтопило дома, просят обращаться по номеру 112, специалисты готовы проконсультировать пострадавших от паводка.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.

https://ria.ru/20210701/pavodki-1739380684.html

https://ria.ru/20210628/priamure-1738918557.html

россия

амур (река)

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов (губернатор), амур (река), юрий трутнев, амурская область, экономика