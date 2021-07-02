https://ria.ru/20210702/popova-1739554916.html

Попова рассказала о мутациях коронавируса и необходимости новых вакцин

Попова рассказала о мутациях коронавируса и необходимости новых вакцин - РИА Новости, 02.07.2021

Попова рассказала о мутациях коронавируса и необходимости новых вакцин

Будет ли коронавирус мутировать так, что потребуются новые вакцины, пока сказать невозможно, но в арсенале каждой команды ученых, которые создали вакцины, есть... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:45

2021-07-02T11:45

2021-07-02T11:47

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Будет ли коронавирус мутировать так, что потребуются новые вакцины, пока сказать невозможно, но в арсенале каждой команды ученых, которые создали вакцины, есть различные варианты на этот случай, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Будет ли он мутировать так, что потребуются новые вакцины? Этого никто не знает", - сказала Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.Она отметила, что в арсенале каждой команды ученых, которые уже создали вакцину, есть различные варианты на этот случай.

https://ria.ru/20210627/vaktsina-1738805069.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)