https://ria.ru/20210702/popova-1739554916.html
Попова рассказала о мутациях коронавируса и необходимости новых вакцин
Попова рассказала о мутациях коронавируса и необходимости новых вакцин - РИА Новости, 02.07.2021
Попова рассказала о мутациях коронавируса и необходимости новых вакцин
Будет ли коронавирус мутировать так, что потребуются новые вакцины, пока сказать невозможно, но в арсенале каждой команды ученых, которые создали вакцины, есть... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:45
2021-07-02T11:45
2021-07-02T11:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Будет ли коронавирус мутировать так, что потребуются новые вакцины, пока сказать невозможно, но в арсенале каждой команды ученых, которые создали вакцины, есть различные варианты на этот случай, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Будет ли он мутировать так, что потребуются новые вакцины? Этого никто не знает", - сказала Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.Она отметила, что в арсенале каждой команды ученых, которые уже создали вакцину, есть различные варианты на этот случай.
https://ria.ru/20210627/vaktsina-1738805069.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова рассказала о мутациях коронавируса и необходимости новых вакцин
11:45 02.07.2021 (обновлено: 11:47 02.07.2021)
Попова заявила, что никто не знает, понадобятся ли новые вакцины от коронавируса