https://ria.ru/20210702/popova-1739543967.html
Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса
Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову за "спасение Москвы" от... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:51
2021-07-02T10:51
2021-07-02T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
анастасия ракова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c48e529923d5f48ce9f93adf9668cab.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову за "спасение Москвы" от коронавируса."С самого начала хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу, которые являются инициаторами проведения этого мероприятия, за тему, которую мы будем обсуждать, и главное за то, что было сделано для Москвы, так скажу, это не громкие слова, а просто за спасение Москвы, так оно и есть", - сказала Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739536012.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d78bc35e935e96dbae9a55cca78d2f59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, анастасия ракова , здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса
10:51 02.07.2021 (обновлено: 11:19 02.07.2021)
Глава Роспотребнадзора поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса