https://ria.ru/20210702/popova-1739543967.html

Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса

Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову за "спасение Москвы" от... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:51

2021-07-02T10:51

2021-07-02T11:19

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову за "спасение Москвы" от коронавируса."С самого начала хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу, которые являются инициаторами проведения этого мероприятия, за тему, которую мы будем обсуждать, и главное за то, что было сделано для Москвы, так скажу, это не громкие слова, а просто за спасение Москвы, так оно и есть", - сказала Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739536012.html

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