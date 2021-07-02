https://ria.ru/20210702/polpred-1739576545.html
Песков ответил на вопрос о полпреде президента в Сибири
Песков ответил на вопрос о полпреде президента в Сибири - РИА Новости, 02.07.2021
Песков ответил на вопрос о полпреде президента в Сибири
Пересмотра отношения к институту полномочных представителей президента в РФ нет, как только глава России Владимир Путин определится с кандидатурой на этот пост... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:10
2021-07-02T13:10
2021-07-02T13:10
россия
сергей меняйло
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пересмотра отношения к институту полномочных представителей президента в РФ нет, как только глава России Владимир Путин определится с кандидатурой на этот пост в Сибири, соответствующий указ будет подписан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Полпреда в СФО нет уже практически три месяца. В апреле этот пост покинул Сергей Меняйло, который стал временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии."Нет, никакого пересмотра отношений к институту полпредов нет. Это решение главы государства - как только глава государства определится с кандидатурой, то он подпишет соответствующий указ", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ожидается ли назначение полпреда в Сибири или в Кремле, или отношение к институту в целом будет пересмотрено.
https://ria.ru/20210630/kuratory-1739221523.html
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россия, сергей меняйло, дмитрий песков, владимир путин, политика
Песков ответил на вопрос о полпреде президента в Сибири
Песков заявил, что в Кремле не пересматривали отношения к институту полпредов