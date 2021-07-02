https://ria.ru/20210702/polpred-1739576545.html

Песков ответил на вопрос о полпреде президента в Сибири

Песков ответил на вопрос о полпреде президента в Сибири - РИА Новости, 02.07.2021

Песков ответил на вопрос о полпреде президента в Сибири

Пересмотра отношения к институту полномочных представителей президента в РФ нет, как только глава России Владимир Путин определится с кандидатурой на этот пост... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:10

2021-07-02T13:10

2021-07-02T13:10

россия

сергей меняйло

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пересмотра отношения к институту полномочных представителей президента в РФ нет, как только глава России Владимир Путин определится с кандидатурой на этот пост в Сибири, соответствующий указ будет подписан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Полпреда в СФО нет уже практически три месяца. В апреле этот пост покинул Сергей Меняйло, который стал временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии."Нет, никакого пересмотра отношений к институту полпредов нет. Это решение главы государства - как только глава государства определится с кандидатурой, то он подпишет соответствующий указ", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ожидается ли назначение полпреда в Сибири или в Кремле, или отношение к институту в целом будет пересмотрено.

https://ria.ru/20210630/kuratory-1739221523.html

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россия, сергей меняйло, дмитрий песков, владимир путин, политика