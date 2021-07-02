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Хорошие новости
https://ria.ru/20210702/podrostok-1739527611.html
Пропавшего в лесу в Иркутской области подростка нашли живым
Пропавшего в лесу в Иркутской области подростка нашли живым - РИА Новости, 02.07.2021
Пропавшего в лесу в Иркутской области подростка нашли живым
Потерявшегося в лесу на территории Иркутской области подростка нашли живым, рассказал СУ СК по региону. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:07
2021-07-02T11:24
хорошие новости
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
иркутский район
происшествия
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ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Потерявшегося в лесу на территории Иркутской области подростка нашли живым, рассказал СУ СК по региону.Ранее сообщалось, что мальчик пропал 28 июня во время сбора черемши вблизи деревни Бургаз. Туда он ушел с двумя односельчанами. СК завел уголовное дело об убийстве."В ходе поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи деревни Бургаз Иркутского района было установлено местонахождение 15-летнего &lt;…&gt; пропавшего 28 июня. Ребенок осмотрен, накормлен", — отметили в ведомстве.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В поисковых мероприятиях участвовало около 500 человек, в том числе следователи регионального СК, сотрудники органов внутренних дел, специалисты МЧС, Росгвардии, военнослужащие, представители администрации муниципального образования, поисковых отрядов, волонтеры и местные жители. Также использовались болотоходы, квадроциклы и вертолеты.Следователи выясняют, были ли совершены в отношении мальчика противоправные действия.
https://ria.ru/20210701/sk-1739426947.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутский район, происшествия
Пропавшего в лесу в Иркутской области подростка нашли живым
09:07 02.07.2021 (обновлено: 11:24 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СК сообщил, что пропавшего в лесу в Иркутской области подростка нашли живым

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Потерявшегося в лесу на территории Иркутской области подростка нашли живым, рассказал СУ СК по региону.
Ранее сообщалось, что мальчик пропал 28 июня во время сбора черемши вблизи деревни Бургаз. Туда он ушел с двумя односельчанами. СК завел уголовное дело об убийстве.
"В ходе поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи деревни Бургаз Иркутского района было установлено местонахождение 15-летнего <…> пропавшего 28 июня. Ребенок осмотрен, накормлен", — отметили в ведомстве.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В поисковых мероприятиях участвовало около 500 человек, в том числе следователи регионального СК, сотрудники органов внутренних дел, специалисты МЧС, Росгвардии, военнослужащие, представители администрации муниципального образования, поисковых отрядов, волонтеры и местные жители. Также использовались болотоходы, квадроциклы и вертолеты.
Следователи выясняют, были ли совершены в отношении мальчика противоправные действия.
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Хорошие новостиРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьИркутский районПроисшествия
 
 
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