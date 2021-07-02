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Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям - РИА Новости, 02.07.2021
Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
Почти половина родителей регулярно оказывает материальную поддержку своим взрослым детям, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни",... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T06:06
2021-07-02T06:06
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти половина родителей регулярно оказывает материальную поддержку своим взрослым детям, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Больше других о материальном благополучии детей беспокоятся родители из Москвы (79%), Махачкалы (71%), Астрахани (61%), на четвертом месте - Омск (57%), а на пятом месте - Пенза, Саратов и Ульяновск (по 54%).В то же время опека старшего поколения не остаётся без благодарности: 67% россиян заявили, что оказывают материальную поддержку родителям и пожилым родственникам. Мужчины помогают активнее, чем женщины: 83% против 52%."Чаще других бюджет старшего поколения пополняют люди в возрасте до 30 лет (91%) и 30-40 лет (77%), обладатели высшего (70%) и незаконченного высшего образования (73%)", - указывается в исследовании. Самыми заботливыми детьми оказались жители Махачкалы (84%), Казани и Ростова-на-Дону (по 81% соответственно), на четвертом месте - Набережные Челны (79%), пятерку лидеров замыкает Уфа (78%)."В этом году чаще стали поддерживать и родители своих взрослых детей, и наоборот, дети – старшее поколение. Видимо, к этому подтолкнул коронавирусный год. Предположу, что зумеры (18-24 лет) и миллениалы (25-40 лет) по достижении зрелого возраста будут более финансово независимы, чем нынешнее старшее поколение. Уже сейчас по нашей клиентской базе мы видим растущий интерес этих поколенческих групп к теме личных финансов, инвестиций, накоплений", - прокомментировала исследование старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова.Компания проводила исследование в июне в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.
https://ria.ru/20210702/deti-1739515661.html
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россия, общество
Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:06 02.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Исследование: почти половина родителей материально поддерживает своих взрослых детей

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти половина родителей регулярно оказывает материальную поддержку своим взрослым детям, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Российские родители стали чаще оказывать материальную поддержку своим взрослым детям: 45% против 40% годом ранее. Матери оказывают финансовую помощь чаще, чем отцы: 49% против 41%", - сказано в исследовании.
Больше других о материальном благополучии детей беспокоятся родители из Москвы (79%), Махачкалы (71%), Астрахани (61%), на четвертом месте - Омск (57%), а на пятом месте - Пенза, Саратов и Ульяновск (по 54%).
В то же время опека старшего поколения не остаётся без благодарности: 67% россиян заявили, что оказывают материальную поддержку родителям и пожилым родственникам. Мужчины помогают активнее, чем женщины: 83% против 52%.
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"Чаще других бюджет старшего поколения пополняют люди в возрасте до 30 лет (91%) и 30-40 лет (77%), обладатели высшего (70%) и незаконченного высшего образования (73%)", - указывается в исследовании. Самыми заботливыми детьми оказались жители Махачкалы (84%), Казани и Ростова-на-Дону (по 81% соответственно), на четвертом месте - Набережные Челны (79%), пятерку лидеров замыкает Уфа (78%).
"В этом году чаще стали поддерживать и родители своих взрослых детей, и наоборот, дети – старшее поколение. Видимо, к этому подтолкнул коронавирусный год. Предположу, что зумеры (18-24 лет) и миллениалы (25-40 лет) по достижении зрелого возраста будут более финансово независимы, чем нынешнее старшее поколение. Уже сейчас по нашей клиентской базе мы видим растущий интерес этих поколенческих групп к теме личных финансов, инвестиций, накоплений", - прокомментировала исследование старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова.
Компания проводила исследование в июне в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.
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