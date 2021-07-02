https://ria.ru/20210702/peskov-1739574865.html

Песков прокомментировал признание четырех европейских НПО нежелательными

Песков прокомментировал признание четырех европейских НПО нежелательными - РИА Новости, 02.07.2021

Песков прокомментировал признание четырех европейских НПО нежелательными

Решения о признании нежелательными в России четырех европейских НПО с Кремлем не оговаривались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:04

2021-07-02T13:04

2021-07-02T13:18

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

общество

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Решения о признании нежелательными в России четырех европейских НПО с Кремлем не оговаривались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовываются ли с Кремлем решения о признании организаций нежелательными.Генпрокуратура РФ ранее приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), European Choice ("Европейский выбор"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"). Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

https://ria.ru/20210701/npo-1739504255.html

россия

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2021

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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество, россия