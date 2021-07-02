https://ria.ru/20210702/otkaz-1739664456.html
СК проверит информацию об отказе ветерану войны в жилье
СК проверит информацию об отказе ветерану войны в жилье - РИА Новости, 02.07.2021
СК проверит информацию об отказе ветерану войны в жилье
Следователи проверяют информацию СМИ о том, что ветерану Великой Отечественной войны отказали в улучшении жилищных условий в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:34
2021-07-02T18:34
2021-07-02T18:34
россия
жилье
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о том, что ветерану Великой Отечественной войны отказали в улучшении жилищных условий в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.В пятницу на одном из федеральных каналов был размещен сюжет о том, что ветерану Великой Отечественной войны 1927 года рождения, проживающему в Азовском районе, необоснованно отказали в улучшении жилищных условий."С целью проверки опубликованной в СМИ информации, по указанию руководителя следственного управления Аслана Хуаде, следственным отделом по городу Азову СУСК России по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки", - сказал собеседник агентства.Как уточнил представитель областной прокуратуры, ветеран войны несколько лет назад приехал на территорию России из Республики Молдова и в 2019 году получил гражданство РФ. Согласно данным СМИ, он не может добиться постановки на учет в качестве лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий.Прокуратура также организовала проверку соблюдения требований жилищного законодательства.
https://ria.ru/20200205/1564266712.html
https://realty.ria.ru/20200717/1574503517.html
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россия, жилье, ростовская область, происшествия
СК проверит информацию об отказе ветерану войны в жилье
СК проверят информацию о том, что ветерану отказали в получении жилья в Ростовской области