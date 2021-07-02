https://ria.ru/20210702/otkaz-1739664456.html

СК проверит информацию об отказе ветерану войны в жилье

СК проверит информацию об отказе ветерану войны в жилье - РИА Новости, 02.07.2021

СК проверит информацию об отказе ветерану войны в жилье

Следователи проверяют информацию СМИ о том, что ветерану Великой Отечественной войны отказали в улучшении жилищных условий в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:34

2021-07-02T18:34

2021-07-02T18:34

россия

жилье

ростовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о том, что ветерану Великой Отечественной войны отказали в улучшении жилищных условий в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.В пятницу на одном из федеральных каналов был размещен сюжет о том, что ветерану Великой Отечественной войны 1927 года рождения, проживающему в Азовском районе, необоснованно отказали в улучшении жилищных условий."С целью проверки опубликованной в СМИ информации, по указанию руководителя следственного управления Аслана Хуаде, следственным отделом по городу Азову СУСК России по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки", - сказал собеседник агентства.Как уточнил представитель областной прокуратуры, ветеран войны несколько лет назад приехал на территорию России из Республики Молдова и в 2019 году получил гражданство РФ. Согласно данным СМИ, он не может добиться постановки на учет в качестве лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий.Прокуратура также организовала проверку соблюдения требований жилищного законодательства.

https://ria.ru/20200205/1564266712.html

https://realty.ria.ru/20200717/1574503517.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, ростовская область, происшествия