https://ria.ru/20210702/otkaz-1739635782.html

Белорусскому парламентарию отказали в визе в Вену на сессию ПА ОБСЕ

Белорусскому парламентарию отказали в визе в Вену на сессию ПА ОБСЕ - РИА Новости, 02.07.2021

Белорусскому парламентарию отказали в визе в Вену на сессию ПА ОБСЕ

Председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных, который должен был лично присутствовать на сессии ПА ОБСЕ в... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:43

2021-07-02T16:43

2021-07-02T16:43

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных, который должен был лично присутствовать на сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщил РИА Новости, что ему отказано в получении визы."В качестве председателя белорусской делегации на Парламентской Ассамблее ОБСЕ планировался мой выезд в Вену, где я должен был бы представить позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня на сессии этой организации. Но вчера мы получили информацию о том, что в визе отказано", - сказал Савиных РИА Новости. Он пояснил, что сессия проходит в комбинированном режиме, но он как глава белорусской парламентской делегации должен был лично присутствовать на сессии и выступить с заявлением по последним событиям, в том числе вокруг Белоруссии.Депутат рассказал, что посольство Австрии в Белоруссии не выдает визы, поэтому было предложено обратиться в консульство Латвии в Витебске для решения данного вопроса. По его словам, в итоге пришел отказ в получении визы. Причем, продолжил Савиных, было сообщено, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Польши с целью отказа на въезд."Польша в рамках процедур шенгенской зоны включила меня в "черный список", - констатировал собеседник. Он уточнил, что конкретная причина отказа во въезде не отмечена, но в полученном документе приводится перечень оснований, по которым в целом может быть запрещен въезд."Я не могу допустить, что меня могли подозревать в указании в анкете недостоверных сведений. Также считаю невозможными сомнения в том, что я покину территорию шенгенской зоны до окончания срока визы. Получается, что наиболее вероятными причинами в отказе могут быть: "вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности", "вы представляете угрозу международным отношениям государств - участников Шенгенского соглашения"", - отметил парламентарий.В этой связи он обратил внимание, что в своем выступлении в рамках сессии ПА ОБСЕ хотел поднять вопросы о "вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в Республике Беларусь через сценарий цветной революции".По словам депутата, он также планировал затронуть такую тему, как заинтересованность ряда стран в "уличной демократии", когда небольшая часть населения стремиться навязать свое мнение большинству, что порождает риски разрушения социальной структуры общества и угрожает безопасности всех стран. "Почему неорганизованной толпе, которая управляется неизвестно кем, дается право говорить от имени народа и дезорганизовывать ситуацию в собственных странах?" - отметил депутат.Таким образом, Савиных 2 июля принимает участие в заседании общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в рамках 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в формате видеоконференцсвязи. "Вне всякого сомнения, сегодня мы можем констатировать одно: любые документы, любые вопросы, которые могут рассматриваться по теме Республики Беларусь, дискредитированы, поскольку для участия нашей делегации не созданы нужные условия", - подчеркнул Савиных, комментируя ситуацию с отказом в визе.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737938274.html

https://rsport.ria.ru/20210416/viza-1728574594.html

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577051403.html

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обсе, евросоюз, палата представителей белоруссии, белоруссия, в мире