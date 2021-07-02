Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/osago-1739593324.html
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО - РИА Новости, 02.07.2021
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
Автомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:17
2021-07-02T15:04
осаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cdbc8c4364b0998b276c7d445e6708c8.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Автомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Новые правила вступят в силу 22 августа. По словам депутата, учитывалось также то, что в сфере техосмотра и получения диагностической карты сложился незаконный бизнес."Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отмечал депутат.Он также указывал на нехватку станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего водителям приходилось покупать документы.
https://ria.ru/20201126/osago-1586485708.html
https://ria.ru/20210301/osago-1599414871.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_146e7034c8e0b026f5ebf9da89c42d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
осаго

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

14:17 02.07.2021 (обновлено: 15:04 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Автомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту.
Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Сотрудница страховой компании - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 17:29
Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
Новые правила вступят в силу 22 августа.
"Все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам депутата, учитывалось также то, что в сфере техосмотра и получения диагностической карты сложился незаконный бизнес.
"Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отмечал депутат.
Он также указывал на нехватку станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего водителям приходилось покупать документы.
Полисы ОСАГО - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 12:51
В Госдуме предложили расширить покрытие убытков по ОСАГО
 
ОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния