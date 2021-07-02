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В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО - РИА Новости, 02.07.2021
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
Автомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:17
2021-07-02T14:17
2021-07-02T15:04
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Автомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Новые правила вступят в силу 22 августа. По словам депутата, учитывалось также то, что в сфере техосмотра и получения диагностической карты сложился незаконный бизнес."Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отмечал депутат.Он также указывал на нехватку станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего водителям приходилось покупать документы.
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осаго
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Автомобилистам для получения полиса ОСАГО
больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту.
Соответствующий закон подписал Владимир Путин
, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Новые правила вступят в силу 22 августа.
"Все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России
— с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
.
По словам депутата, учитывалось также то, что в сфере техосмотра и получения диагностической карты сложился незаконный бизнес.
"Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отмечал депутат.
Он также указывал на нехватку станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего водителям приходилось покупать документы.