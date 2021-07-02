https://ria.ru/20210702/osago-1739593324.html

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО - РИА Новости, 02.07.2021

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

Автомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:17

2021-07-02T14:17

2021-07-02T15:04

осаго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cdbc8c4364b0998b276c7d445e6708c8.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Автомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Новые правила вступят в силу 22 августа. По словам депутата, учитывалось также то, что в сфере техосмотра и получения диагностической карты сложился незаконный бизнес."Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отмечал депутат.Он также указывал на нехватку станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего водителям приходилось покупать документы.

https://ria.ru/20201126/osago-1586485708.html

https://ria.ru/20210301/osago-1599414871.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго