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Больным ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тест на антиген
Больным ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тест на антиген - РИА Новости, 02.07.2021
Больным ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тест на антиген
Всем больным ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирус, сообщила заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:06
2021-07-02T12:06
2021-07-02T12:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Всем больным ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирус, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Департаментом здравоохранения принято решение, что все больные ОРВИ до отрицательного теста ПЦР приравниваются к ковидным больным. Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген - тест, который дополняет ПЦР-исследование. Он позволяет с большей степенью вероятности определить, есть ли у человека в носоглотке белок, который с высокой долей вероятности свидетельствует, что человек инфицирован", - сказала Ракова на сессии Московского урбанистического форума.По ее словам, это позволит ускорить диагностику коронавируса и начать более быстро лечить и изолировать больных.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739554649.html
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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество
Больным ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тест на антиген
Больным ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тест на антиген