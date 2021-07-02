https://ria.ru/20210702/orvi-1739560574.html

Больным ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тест на антиген

Больным ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тест на антиген - РИА Новости, 02.07.2021

Больным ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тест на антиген

Всем больным ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирус, сообщила заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:06

2021-07-02T12:06

2021-07-02T12:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Всем больным ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирус, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Департаментом здравоохранения принято решение, что все больные ОРВИ до отрицательного теста ПЦР приравниваются к ковидным больным. Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген - тест, который дополняет ПЦР-исследование. Он позволяет с большей степенью вероятности определить, есть ли у человека в носоглотке белок, который с высокой долей вероятности свидетельствует, что человек инфицирован", - сказала Ракова на сессии Московского урбанистического форума.По ее словам, это позволит ускорить диагностику коронавируса и начать более быстро лечить и изолировать больных.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739554649.html

москва

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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество