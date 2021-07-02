https://ria.ru/20210702/orvi-1739558229.html

В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию

В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию - РИА Новости, 02.07.2021

В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию

Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматривают как потенциальный коронавирус, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:56

2021-07-02T11:56

2021-07-02T12:35

распространение коронавируса

пцр

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коронавирус covid-19

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анастасия ракова

общество

москва

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматривают как потенциальный коронавирус, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.До получения отрицательного ПЦР-теста все больные должны соблюдать режим самоизоляции."Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген — тест, который дополняет ПЦР-исследование", — отметила она.Этот анализ, по словам заммэра, с большей степенью вероятности позволяет определить, есть ли у пациента в носоглотке белок, который свидетельствует об инфекции.Такие меры позволят ускорить диагностику коронавируса и начать быстрее лечить и изолировать больных, а также прервать цепочку распространения COVID-19.Ракова также отметила, что симптомы коронавируса существенно меняются: в первые дни болезни их невозможно отличить от банальной простуды."Такие отличительные черты, которые сопутствовали вирусу предыдущего (штамма. — Прим. ред.), такие как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже", — сказала она.В столице за сутки выявили 6893 случая COVID-19, скончались 112 человек.В городе ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. С 28 июня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

https://ria.ru/20210702/prichina-1739551258.html

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