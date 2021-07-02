https://ria.ru/20210702/orvi-1739557919.html
В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию
В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию - РИА Новости, 02.07.2021
В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию
Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:54
2021-07-02T11:54
2021-07-02T13:09
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По ее словам, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в столице рассматриваются как потенциальный коронавирус.Также в Москве в качестве эксперимента всем, к кому врач приходит из-за простуды и других подобных заболеваний, будет делаться экспресс-тест на антиген. Он дополняет ПЦР-исследование.Это, по словам Раковой, позволит ускорить диагностику коронавируса, поскольку его симптомы значительно меняются: в первые дни болезни их невозможно отличить от ОРВИ.Также, она отметила, что штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в Москве.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию
11:54 02.07.2021 (обновлено: 13:09 02.07.2021)
Заммэра Москвы Ракова заявила, что больные ОРВИ теперь обязаны соблюдать изоляцию
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Все больные ОРВИ в Москве
до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
По ее словам, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в столице рассматриваются как потенциальный коронавирус.
Также в Москве в качестве эксперимента всем, к кому врач приходит из-за простуды и других подобных заболеваний, будет делаться экспресс-тест на антиген. Он дополняет ПЦР-исследование.
Это, по словам Раковой, позволит ускорить диагностику коронавируса, поскольку его симптомы значительно меняются: в первые дни болезни их невозможно отличить от ОРВИ.
Также, она отметила, что штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в Москве.