https://ria.ru/20210702/oruzhie-1739545299.html

Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом оружия - РИА Новости, 02.07.2021

Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:56

2021-07-02T10:56

2021-07-02T10:59

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".В пояснительной записке отмечалось, что основные понятия закона предлагается дополнить новым - "медицинские противопоказания к владению оружием". Перечень соответствующих заболеваний будет устанавливать правительство РФ.Закон вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование.Кроме этого, устанавливается, что медзаключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медорганизацией, а затем размещаться в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою очередь Росгвардия наделяется доступом к этому реестру, благодаря чему необходимость представлять бумажные справки снимается.Помимо этого, в случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.На период прохождения медосвидетельствования оружие, а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления медзаключения. В случае неоформления заключения или уклонения от внеочередного медосвидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется.Согласно закону, владельцы оружия, приобретенного на основании лицензии, проходят медосвидетельствование на наличие противопоказаний не реже одного раза в пять лет. Срок действия заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии составляет один год со дня его оформления.

https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732668187.html

https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737407654.html

https://ria.ru/20210514/oruzhie-1732289196.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, общество