Путин посмертно наградил орденами Мужества сочинских судебных приставов
19:20 02.07.2021 (обновлено: 20:02 02.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии
Путин посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, погибших в Сочи
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, погибших при исполнении служебного долга в Сочи, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артемовича - младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Центрального районного отделения судебных приставов города Сочи главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (посмертно)", - говорится в документе.
Путин также посмертно наградил Андраника Матевосяна - судебного пристава-исполнителя Центрального районного отделения судебных приставов города Сочи ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что снос самостроя стал причиной гибели двух судебных приставов в Адлерском районе Сочи. Мужчина открыл стрельбу по представителям ведомства во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по данному адресу являлись самовольными и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).