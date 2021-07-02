https://ria.ru/20210702/orden-1739673485.html

Путин посмертно наградил орденами Мужества сочинских судебных приставов

Путин посмертно наградил орденами Мужества сочинских судебных приставов - РИА Новости, 02.07.2021

Путин посмертно наградил орденами Мужества сочинских судебных приставов

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, погибших при исполнении служебного долга в Сочи, соответствующий указ... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T19:20

2021-07-02T19:20

2021-07-02T20:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

владимир путин

краснодарский край

общество

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739449626_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_c8c3b1b01f7057334cdeb9a10f2bb8cd.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, погибших при исполнении служебного долга в Сочи, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артемовича - младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Центрального районного отделения судебных приставов города Сочи главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (посмертно)", - говорится в документе.Путин также посмертно наградил Андраника Матевосяна - судебного пристава-исполнителя Центрального районного отделения судебных приставов города Сочи ГУ ФССП по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что снос самостроя стал причиной гибели двух судебных приставов в Адлерском районе Сочи. Мужчина открыл стрельбу по представителям ведомства во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по данному адресу являлись самовольными и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).

https://ria.ru/20210609/sochi-1736355072.html

россия

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), владимир путин, краснодарский край, общество, сочи