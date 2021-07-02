https://ria.ru/20210702/orden-1739623819.html
Путин наградил бывшего ректора ВШЭ Кузьминова орденом
Путин наградил бывшего ректора ВШЭ Кузьминова орденом - РИА Новости, 02.07.2021
Путин наградил бывшего ректора ВШЭ Кузьминова орденом
Президент России Владимир Путин наградил Ярослава Кузьминова, покинувшего пост ректора ВШЭ, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщается на... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:10
2021-07-02T16:10
2021-07-02T16:21
ярослав кузьминов
высшая школа экономики (вшэ)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Ярослава Кузьминова, покинувшего пост ректора ВШЭ, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщается на сайте Кремля.Ранее стало известно, что Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ и сменяет Евгения Ясина на посту научного руководителя вуза. Ясин избран почетным научным руководителем."Президент своим Указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Ярослава Кузьминова – ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210701/kuzminov-1739437468.html
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ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), владимир путин, общество
Путин наградил бывшего ректора ВШЭ Кузьминова орденом
16:10 02.07.2021 (обновлено: 16:21 02.07.2021)
Бывшего ректора ВШЭ Кузьминова наградили орденом "За заслуги перед отечеством" II степени