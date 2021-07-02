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Песков ответил на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН
Песков ответил на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН - РИА Новости, 02.07.2021
Песков ответил на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН
Вопрос об участии президента России Владимира Путина в Генассамблее ООН будет решаться ближе к дате ее проведения, пока нет понимания, как она будет проходить,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:18
2021-07-02T13:18
2021-07-02T13:18
генеральная ассамблея оон
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопрос об участии президента России Владимира Путина в Генассамблее ООН будет решаться ближе к дате ее проведения, пока нет понимания, как она будет проходить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По Генассамблее тоже пока понимания нет. Пока нет понимания, в каком формате она будет проходить. Действительно, есть время, а главное - ситуация с пандемией зачастую развивается непредсказуемо, поэтому это все будет решаться ближе к делу", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20210623/putin-1738179653.html
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генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, владимир путин, оон, в мире
Песков ответил на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН
Песков заявил, что вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН решат ближе к дате ее проведения