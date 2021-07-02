https://ria.ru/20210702/oon-1739578486.html

Песков ответил на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН

Песков ответил на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН - РИА Новости, 02.07.2021

Песков ответил на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН

Вопрос об участии президента России Владимира Путина в Генассамблее ООН будет решаться ближе к дате ее проведения, пока нет понимания, как она будет проходить,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:18

2021-07-02T13:18

2021-07-02T13:18

генеральная ассамблея оон

дмитрий песков

владимир путин

оон

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопрос об участии президента России Владимира Путина в Генассамблее ООН будет решаться ближе к дате ее проведения, пока нет понимания, как она будет проходить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По Генассамблее тоже пока понимания нет. Пока нет понимания, в каком формате она будет проходить. Действительно, есть время, а главное - ситуация с пандемией зачастую развивается непредсказуемо, поэтому это все будет решаться ближе к делу", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20210623/putin-1738179653.html

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генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, владимир путин, оон, в мире